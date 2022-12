Natale a Milano, coda alla mensa dei poveri: «Diecimila pasti in due giorni»

Milano, Natale alla mensa dei poveri: secondo l’associazione Pane Quotidiano sarebbero stati oltre 10 mila i pasti erogati in questi due giorni di festa alle persone che non avevano nulla da mangiare. In tutte le sedi, il totale dei pasti erogati è di 1,3 milioni.

Milano, Natale alla mensa dei poveri: i dati

Prima ancora che aprissero i cancelli alle 7 del mattino dello scorso 25 dicembre, la fila alla mensa dei poveri in via Toscana a Milano era già evidente. Infatti, secondo una stima dell’associazione, erano circa in 2 mila in fila per qualcosa da mangiare.

«L’idea è nata dalla volontà di sentirsi vicini a quella parte di Milano che ha difficoltà ad affrontare il Natale. È un momento difficile per molte famiglie, osserviamo la città ogni giorno e ci rendiamo conto di quanti abitanti di Milano siano sempre più fragili. Abbiamo pensato di sostenere come potevamo il loro Natale, regalando una soddisfazione anche a noi» spiega Marco Gentile, responsabile del Radio Taxi di Milano 6969. I tassisti hanno sostenuto l’associazione Pane Quotidiano con dei generi alimentari.

La situazione secondo le associazioni

«Numeri impressionanti, mai visti a Milano, quelli che si registrano ai cancelli di Pane quotidiano in viale Toscana, mensa che ogni giorno distribuisce aiuti alimentari a tutti coloro che si recano in visita. Numeri record che testimoniano il malessere di una grossa fetta di cittadini milanesi, non più solo un fenomeno che interessa clochard e persone senza fissa dimora ma soprattutto famiglie intere, che hanno una casa, ma sono schiacciate dalle difficoltà economiche tra affitti, bollette, spese per i figli ecc. e devono per forza farsi aiutare per mangiare qualcosa» spiegano dal Codacons.

Si tratta di un «Sintomo di un fallimento globale del nostro sistema sociale ed economico, dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Dove gli aiuti sociali e governativi sono troppo pochi per permettere a migliaia di persone di vivere dignitosamente. Dove solo a Milano si registrano migliaia di abitazioni vuote o in stato di abbandono, mentre delle persone sono costrette a vivere per strada, sperando di non morire assiderate» continua l’associazione per i consumatori.