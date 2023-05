Milano, M4 chiusa per tutti i weekend di maggio e giugno e dal 24 al 30 giugno

Chiusure per i test della metro di Milano M4 in vista del prolungamento della linea. Nella fattispecie, la linea verrà chiusa per tutti i weekend di maggio e giugno e dal 24 al 30 giugno per effettuare dei test. Se i lavori dovessero essere rispettati, senza ritardi, i collaudi potrebbero finire nel mese di luglio.

La nota dell’amministrazione per la chiusura della Metro M4

Brutte notizie per tutti i cittadini della metropoli lombarda. Infatti dal prossimo weekend la M4 di Milano, la nuova metropolitana soprannominata «blu» inaugurata a fine novembre, sarà chiusa al pubblico per un periodo lungo. Inoltre l’amministrazione ha emanato una nota ufficiale per spiegare la causa della chiusura: «La M4 sospenderà il servizio ai passeggeri per consentire i necessari test di pre esercizio sull’intera tratta sino alla nuova stazione di San Babila in vista della prossima apertura, come previsto dalle normative sulla sicurezza dei sistemi trasporto». La nota continua: «Nei periodi di sospensione del servizio i tecnici dovranno intervenire sui sistemi di gestione della metro ‘driverless’ sull’intera tratta Linate-San Babila ed effettuare tutte le prove di collaudo in assenza di passeggeri, come richiesto dalla commissione di sicurezza ministeriale».

I giorni di chiusura del mezzo di trasporto

In molti si sono chiesti quali saranno i giorni di chiusura della linea blu. La nuova metro M4 di Milano resterà chiusa nei seguenti giorni il 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 maggio. Inoltre metro blu rimarrà off limits anche il 3, 4, 10, 11, 17, 18 giugno e tutti i giorni dal 24 al 30 dello stesso mese. In quei giorni per i cittadini sarà possibile utilizzare i soliti binari di superficie di Atm, su tutte la linea 73. Al momento la tratta attiva della M4 copre dall’aeroporto di Linate, il capolinea a piazzale Dateo, attraversando le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. Probabilmente i collaudi saranno completati entro il mese di luglio, dovrebbero essere aperte anche le stazioni di Tricolore e San Babila, dove la blu incrocerà la «vecchia» rossa.