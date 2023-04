Milano, liceo Manzoni occupato: 7 studenti su 10 hanno dichiarato di soffrire di ansia

A Milano è stato occupato dagli studenti il liceo Manzoni. Attraverso un sondaggio si è deciso per l’occupazione dell’edificio scolastico. Si tratta dell’ennesima occupazione in una scuola milanese, dopo quelle avvenute al Correnti e al Tito Livio.

L’occupazione a Milano del liceo Manzoni

Gli studenti protestano a Milano contro il sistema scolastico e hanno deciso di occupare il liceo Manzoni. Ora gli studenti stanno gestendo in autonomia il complesso e hanno organizzato cineforum, lezioni autogestite e momenti musicali. Dietro l’occupazione ci sono motivazioni ben precise e infatti gli stessi studenti hanno voluto esternarle attraverso un post su Instagram. In quest’ultimo si legge che l’occupazione è un modo per sottolineare «il disagio che ogni giorno viviamo all’interno delle mura della nostra scuola, il cui clima è il riflesso della situazione preoccupante che troviamo al di fuori». Difatti, come riporta il Corriere della Sera, ben 7 studenti su 10 hanno dichiarato di soffrire d’ansia a causa della pressione scolastica.

Il comunicato degli studenti

Dopo l’occupazione, gli studenti hanno anche pubblicato un comunicato: «La scuola, lo spazio che viviamo e attraversiamo per la maggior parte del nostro tempo dovrebbe essere il luogo fondamentale per la formazione di tutti i giovani. Eppure non ignoriamo come essa non sia priva di problemi e criticità: il Liceo Classico Manzoni non sta bene, vive in una continua apprensione volta alla valutazione e alla continua ricerca dell’eccellenza; purtroppo, però, questa realtà non si limita solamente alla nostra scuola, si tratta piuttosto di un problema strutturale, del quale il malessere scolastico è solo un riflesso. Assistiamo ora alle conseguenze di decenni di investimenti mancati e scelte politiche fallaci, lontane dalle reali necessità degli studenti. L’attuale Governo ha preferito agli investimenti economici e culturali per la scuola una politica volta ad accentuarne i caratteri meritocratici e valutativi, evidenziando le disuguaglianze tra noi studenti. Ne è esempio il nostro Ministro dell’Istruzione e del Merito, che, con il cambio di nome del proprio ministero ha alimentato e incentivato questo modello di scuola. La scuola deve essere un luogo libero dalle dinamiche classiste e discriminatorie che viviamo in tutti gli altri ambiti della società e raccontare la favola della meritocrazia è solo un modo per giustificare le profonde disuguaglianze che ancora oggi caratterizzano la scuola e la società italiane».

La critica a un sistema malato

Il comunicato poi continua: «Rimanere indifferenti di fronte ad una scuola che ha come unico scopo la selezione e il profitto è per noi impossibile. La forte presa di posizione che come studenti e studentesse del Liceo Manzoni abbiamo preso nasce proprio dal bisogno di contestare un sistema malato che, dentro e fuori le scuole, alimenta dinamiche per noi nocive. L’occupazione della nostra scuola dunque si pone l’obiettivo di offrire una alternativa allo status quo stagnante in cui siamo costretti/e a vivere. Occupazione significa per noi smettere di essere spettatori e spettatrici della società e diventarne invece protagonisti/e; l’autorganizzazione dello spazio scolastico ci permette di portare avanti la nostra idea di scuola e riappropriarci del nostro tempo. Insieme a noi questa mattina è stato occupato il Liceo Boccioni e negli scorsi giorni si è conclusa l’occupazione dei licei Severi Correnti e Tito Livio, ci auspichiamo che questo sia l’inizio di una forte presa di posizione contro un futuro già scritto e deciso, fatto di precarietà, guerra e devastazione climatica».