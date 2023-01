Milano, incendio in uno stabile di via Cavezzali: 50 persone evacuate

A Milano è scoppiato un incendio in uno stabile di via Cavezzali. Ben 50 persone sono state evacuate tra la paura e il panico. Tuttavia, sembra che oltre alle emozioni negative non ci siano stati particolari danni e tutti gli evacuati non hanno problemi.

Lo scoppio dell’incendio a Milano in via Cavezzali

Questa mattina, alle prime ore dell’alba, è scoppiato un incendio in via Cavezzali, a Milano. Il rogo è nato nello stabile abbandonato della via, un tempo conosciuto come il residence Jolly. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dal quarto piano dell’edificio, di dieci piani, a causa di un cumulo di rifiuti e spazzatura. Tutti coloro che dormivano all’interno del palazzo, senzatetto e clochard, sono stati evacuati e si sono ritrovati in strada. In tutto si tratta di 50 persone che di notte dormivano e si rifugiavano all’interno dell’ex residence.

Secondo i soccorritori giunti sul posto, nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. L’incendio non ha fatto danni a persone dunque, anche se ha divampato presso l’edificio. Ad ogni modo, a placare la situazione ci hanno pensato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul luogo.

Le condizioni dello stabile abbandonato

Da tempo i cittadini segnalavano le condizioni dello stabile abbandonato in via Cavezzali 11 a Milano, l’ex complesso Jolly di dieci piani. A partire dal 2011, il condominio era stato al centro di alcune segnalazioni, visto che erano partite le prime denunce verso le autorità. I cittadini avevano voluto segnalare la presenza di rifiuti, a volte anche ingombranti, lasciati nelle aree comuni dell’immobile.

In seguito alle segnalazioni, le autorità, la polizia locale e la polizia di Stato, insieme agli operatori Amsa, avevano operato delle bonifiche. Anche nel 2018 erano stati fatti alcuni controlli e gli agenti avevano scoperto che in un centinaio di appartamenti l’edificio si era ripopolato, dal momento che le case erano occupate da famiglie di immigrati.