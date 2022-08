Milano, incendio negli ex Studios dove registrò anche Vasco: «Rogo doloso»

Milano, ex Studios mangiato da un vasto incendio nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un rogo doloso. La palazzina in via Quintiliano era la sede dei Morning Studios negli anni Novanta. Poi, a seguito di uno sfratto, divenne un rifugio improvvisato per senza fissa dimora. Ancora da accertare le cause dell’evento, per fortuna senza vittime. I Vigili del Fuoco del Comando di Milano si sono subito attivati. Così sono riusciti a salvare quattro persone: due occupanti abusivi e due senza fissa dimora. I senzatetto sono stati portati subito al Policlinico per via delle esalazioni e per aver riportato alcune contusioni. Hanno avuto sette giorni di prognosi.

Salvate quattro persone

L’incendio è scoppiato poco prima di mezzanotte. Vigili del Fuoco e Carabinieri intervenuti sul posto hanno pattugliato la zona su segnalazione dei residenti, che sentivano odore di fumo. «C’erano focolai su vari piani, sono bruciati legname e rifiuti» spiegano gli inquirenti, che ora indagano su come si sia propagato l’incendio.

L’operazione si è conclusa intorno alle 4:20 di questa mattina. I Vigili hanno così domato il fuoco, scongiurando così ulteriori rischi di propagazione dell’incendio.

Le star che hanno registrato qui, da Vasco Rossi ai Depeche Mode

Negli anni Ottanta, a Milano gli ex Studios erano famosissimi. Da qui erano passate grandi star per registrare i loro ultimi dischi. Solo per citare qualche nome, qui registrarono: Vasco Rossi, i Depeche Mode e Robert Palmer. Con il tempo, però, a seguito di uno sfratto, gli Studios chiusero e l’attività non fu mai riportata qui.

Il palazzo abbandonato divenne così un tetto per tanti disperati, che trovavano almeno un piccolo sollievo. Non si esclude alcuna pista sull’incendio. Le indagini sono tuttora in corso. Il ricordo di quelle note è svanito nel corso degli anni.