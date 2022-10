Milano, il teatro Manzoni compie 150 anni: domani il concerto dell’Orchestra Sinfonica

Il teatro Manzoni di Milano l’11 ottobre compie 150 anni. Per l’importante ricorrenza è stato organizzato un concerto esclusivo dell’Orchestra Sinfonica di Milano, che ripercorrerà la storia musicale ospitata nel tempo al Manzoni.

Milano: il teatro Manzoni compie 150 anni: la serata di gala

Il teatro Manzoni di Milano l’11 ottobre compie 150 anni. Inaugurato nel lontano 1872, ha visto avvicendarsi sul suo palco numerose personalità di rilievo della scena dello spettacolo e della musica. Da Eleonora Duse, a Sarah Bernhardt, da Eduardo De Filippo, a Vittorio Gassman. Per l’occasione dunque, racconta il presidente del teatro Ernesto Mauri «abbiamo organizzato una grande serata di gala. Un concerto esclusivo dell’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Giuseppe Grazioli, che ripercorrerà la storia musicale ospitata nel tempo al Manzoni. Dalla lirica al jazz, dalla musica degli anni Cinquanta (qui si esibirono tra gli altri Nat King Cole e Frank Sinatra per due volte) al musical, fino alle note di Ennio Morricone. Un evento con cui festeggeremo una istituzione culturale che ha sempre provato a intrattenere il pubblico con intelligenza».

E anticipa: «Abbiamo in programma altre iniziative che animeranno la vita culturale della città. Come una mostra fotografica dedicata a dive e divi dello spettacolo, impreziosita da una serie di costumi di scena come quelli indossati da Valentina Cortese ne “Il giardino dei ciliegi” o gli abiti della “Maria Stuarda” di Zeffirelli. Essere da 150 anni un punto di riferimento della vita culturale di una metropoli come Milano è un traguardo importante».

Il cartellone della prossima stagione