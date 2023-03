Milano, furto a casa del ristoratore dei vip: rubati 35 orologi di lusso

Ieri notte alcuni ladri sono entrati nell’abitazione di un noto ristoratore dei vip a Milano, derubandolo di circa 35 orologi di lusso che aveva nei suoi cassetti privati. Il bottino è di 1,5 milioni di euro e sono spariti anche altri 95 mila euro.

Furto a casa di un ristoratore dei vip a Milano

Martedì sera, il noto ristoratore 71enne, titolare di cinque società e di un ristorante sito in Via Calvi, era uscito da casa alle 18 per poi rientrare verso mezzanotte. L’uomo ha trovato la porta dell’abitazione aperta ma senza apparenti segni di effrazione. Il ristoratore si è accorto solamente un’ora dopo che erano scomparsi i 35 orologi, tra Rolex e Patek Philippe, per un valore di un milione e mezzo di euro, che conservava con le confezioni originali e le garanzie. Oltre a questi, gli sono stati sottratti anche 95 mila euro in contanti, posti dentro una scatola di cartone.

Le forze dell’ordine sono entrate in azione alle 3.20 del mattino, un’ora dopo che il ristoratore ha chiamato la Polizia per denunciare il furto. Prima di alzare la cornetta del telefono, l’uomo ha anche fatto un primo inventario, per capire con precisione cos’era stato rubato. Ora sono in corso le indagini da parte della Polizia, per ricostruire la dinamica e risalire all’identità del ladro o dei ladri. Stando a quanto emerso, la casa non era protetta da allarme.

Nessuna forzatura nell’abitazione

L’obiettivo principale del furto erano proprio gli orologi, perché oltre ai 95 mila euro, i Rolex e i Patek Philippe, nient’altro è stato toccato. Gli orologi, inoltre, non erano assicurati ed erano custoditi in due cassetti di un armadio. Quello che ha stupito di più le forze dell’ordine è che la porta dell’appartamento non risulta forzata e sono rimaste intatte anche le finestre. L’unica cosa che faceva presagire il furto è stata la porta, trovata aperta al rientro del proprietario.