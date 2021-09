Milano, rubano parte del tetto in rame dell’asilo: 122 bimbi a casa

Una bruttissima sorpresa a Milano per 122 alunni della scuola dell’infanzia di Via Meleri. I piccoli, infatti, sono stati costretti a rimanere a casa dopo che si è scoperto che dei ladri avevano rubato nella notte un terzo della copertura di rame che coibentava il tetto. Ad accorgersi del furto di circa un centinaio di metri quadri, è stato il personale della scuola che nel tardo di pomeriggio di ieri ha notato dei pezzi di rame in un angolo del giardino: infatti, per evitare che il furto potesse essere facilmente individuato, i ladri, non hanno asportato le grondaie in rame “limitandosi” a portare vie le lastre del tetto, non visibili dal basso.

Il costo della riparazione

Ieri sera l’istituto di zona Forlanini ha avvertito le famiglie degli alunni che non avrebbe potuto aprire, mentre il Comune ha immediatamente attivato un intervento di impermeabilizzazione termporanea e gli operai sono al lavoro in queste ore per la posa di guaine protettive. Il Comune spera di poter riaprire la scuola già da domani o, al più tardi, lunedì mentre sta programmando un intervento di copertura definitivo il cui costo, secondo quanto spiegato dall’Amministrazione, dovrebbe aggirarsi sui 70mila euro.