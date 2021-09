Milano Fashion Week: torna la settimana della moda milanese

A Milano torna a essere protagonista la moda. Si terrà, infatti, dal 21 al 27 settembre 2021 la Milano Fashion Week Women`s Collection. L’evento segna, quindi, il ritorno della moda in presenza con un calendario di 65 sfilate, 43 in presenza e 22 digitali. A queste si aggiungono 98 presentazioni (77 in presenza e 21 digitali) e 38 eventi (34 in presenza e 4 digitali) per un totale di 201 appuntamenti in calendario (154 in presenza e 47 digitali).

Milano Fashion Week: gli eventi più importanti

Tanti gli eventi in calendario, tra cui la mostra per il 40° anniversario dalla nascita del brand Emporio Armani e l`evento per il 20° anniversario della collezione Nudo di Pomellato. Ci sarà inoltre la celebrazione dei 50 anni di carriera di Chiara Boni e l`anniversario per i 60 anni del brand Marcolin.

Questa edizione della Milano Fashion Week è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice-Agenzia.

Milano Fashion Week: Black Lives Matter in Italian Fashion

Giunge quest’anno alla sua terza edizione, Black Lives Matter in Italian Fashion il progetto frutto della collaborazione tra la Camera della moda e Black lives matter in italian fashion-collective che offrirà a cinque nuovi talenti Bipoc (Black Indigenous People of Color) la possibilità di presentare le proprie collezioni all`interno di un fashion show digitale che aprirà la Milano Fashion Week.

Entrambe le iniziative saranno ospitate all`interno del Fashion Hub di Cnmi, aperto al pubblico dal 21 al 27 settembre dalle ore 9.30 alle 19 presso il Museo della Permanente in via Turati 34.

Milano Fashion Week: talenti emergenti

Anche durante questa edizione di Milano Fashion Week, grande attenzione continua ad essere rivolta ai talenti emergenti.

E’ infatti giunto alla sua settima edizione, Milano Moda Graduate, la manifestazione dedicata alle eccellenze delle scuole di moda italiane che ritorna con una sfilata in programma il 26 settembre alle ore 16.

I nove finalisti dell`iniziativa presenteranno le loro collezioni davanti ad una giuria internazionale composta imprenditori, giornalisti, buyer che voteranno le collezioni e decreteranno il vincitore.

Sempre nell`ottica del sostegno ai giovani talenti, Cnmi ha anche iniziato un percorso anche per la selezione di giovani fotografi per la campagna di comunicazione.