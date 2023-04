Milano, donna violentata in stazione: fermato un uomo

Una donna di 36 anni, franco-marocchina, è rimasta in balia del suo aggressore per quasi mezz’ora in Stazione Centrale a Milano, presa a schiaffi e palpeggiata. A violentarla sarebbe stata un uomo di 27 anni, subito rintracciato dagli agenti della Polfer e fermato dal pubblico ministero Alessia Menegazzo. Giovedì mattina all’alba, la 36enne avrebbe dovuto prendere un treno per Parigi quando l’aggressore si è avvicinato e l’ha prima abbracciata con insistenza, poi schiaffeggiata e spintonata, nel tentativo di spingerla fino a un rapporto completo. Una violenza incredibile, che è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza. L’uomo è scappato non appena è stato dato l’allarme.

Il 27enne rintracciato in piazza Duca D’Aosta

Un solo viaggiatore, tra quelli che passavano in quel momento, ha dato l’allarme. E probabilmente è stato questo a portare alla fuga l’aggressore. Un vigilante ha poi riferito tutto ai poliziotti guidati dal dirigente Osvaldo Rocchi, spiega Repubblica, che hanno trovato la vittima ancora rannicchiata a terra lungo un corridoio della stazione, accanto a un ascensore, sotto choc. Il violentatore, invece, è stato poi bloccato in piazza Duca d’Aosta, in un giardinetto tra la stazione e la dirimpettaia via Vittor Pisani. Non è stato semplice identificarlo perché non aveva alcun documento con sé. La polizia lo ha arrestato e la pm Alessia Menegazzo, membro del quinto dipartimento a tutela delle fasce deboli, ha convalidato il fermo. Adesso si attende l’interrogatorio.

Cosa mostrano le immagini

Le immagini delle telecamere sono nitide. Alle 5.40 l’uomo ha puntato la donna, schiaffeggiandola dopo le prime resistenze. Nel video si vede lui tentare di toccarle le parti intime. Lei resiste, poi si accascia a terra in lacrime e l’uomo si avvicina. Si vedono anche diversi passeggeri dei treni passare, mentre l’aggressore si abbassa i pantaloni e la vittima lo respinge ancora. Poi l’allarme e la fuga. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe un migrante irregolare, mai censito in Italia.