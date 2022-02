Milano Cortina 2026, il pubblico di Sanremo sceglierà l’inno dei Giochi invernali

Nella corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, in programma mercoledì 2 febbraio, Arisa e Malika Ayane interpreteranno Fino all’Alba e Un po’ più in là, ovvero i brani finalisti del concorso musicale che porterà alla scelta dell’inno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Proprio come successo per la scelta del logo, saranno le persone da casa a scegliere la canzone vincitrice: al termine dell’esibizione sul palco dell’Ariston verrà infatti aperta la fase di voto, con cui fino al 22 febbraio il pubblico potrà esprimere la propria preferenza utilizzando il sito ufficiale della rassegna a cinque cerchi (www.milanocortina2026.org).

Da Sanremo a Milano-Cortina, chi ha presentato i due brani finalisti

Il progetto dell’Inno di Milano Cortina 2026, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Università e della Ricerca, hanno partecipato conservatori e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalle bande musicali civili di tutta Italia. I due brani finalisti sono stati presentati in fase di bando dal Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire di Seveso”, della provincia di Monza e Brianza, e dal Cpm Music Institute di Milano, scuola fondata a presieduta da Franco Mussida. A curare la direzione artistica del concorso, il maestro Peppe Vessicchio.

Da Sanremo a Milano-Cortina, i terzi Giochi invernali d’Italia

Arisa e Malika Ayane saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle cerimonie di chiusura di Pechino 2022, che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina d’Ampezzo, città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta, terza rassegna invernale a cinque cerchi ospitata in Italia dopo Cortina d’Ampezzo 1956 e Torino 2006. I XXV Giochi olimpici invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, con gare previste anche ad Assago (Milano), Bormio e Livigno (SO), Baselga di Piné, Tesero, Predazzo (Trento), Rasun-Anterselva (Bolzano). La cerimonia d’apertura si terrà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, quella di chiusura all’Arena di Verona.