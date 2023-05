Milano, lo youtuber Corse devasta un locale con due amici: vetrine rotte e barman aggredito

Lo youtuber Corse si è reso protagonista insieme a due suoi amici di un brutto episodio a Milano. Il malinteso è avvenuto al Monkeys, in zona Repubblica. Hanno ferito una cliente e due di loro portavano dei coltelli serramanico.

L’aggressione dello youtuber Corse ai danni di un barman

Tra i responsabili dell’incidente accaduto al Monkey ci sarebbe ProntosocCorse, youtuber di 24 anni. Stando alla ricostruzione della polizia intervenuta per sedare la situazione, sabato verso le due del mattino un gruppetto formato da tre ragazzi ha aggredito un barman e una cliente e mandato in frantumi il vetro di una portafinestra. Corse, che ha precedenti di polizia, avrebbe litigato con il barman insieme a un amico di 22 anni, anche lui youtuber, colpendolo con un pugno. I problemi sono iniziati dopo che i due hanno iniziato a spaccare bottiglie di vetro. Oltre al barman è stata ferita anche una cliente intervenuta in difesa del dipendente. Il barista è stato portato al pronto soccorso e non ha ancora fatto denuncia. Inoltre Corse è stato denunciato perché possedeva addosso un coltello. L’altro ragazzo del gruppo, di 23 anni, è stato invece indagato per aver danneggiato la portafinestra.

La denuncia del titolare del locale

«Due persone finite al pronto soccorso: un dipendente del locale a cui è stato rotto il naso con un pugno e una cliente che ha riportato lividi un po’ ovunque e che ha dovuto indossare il collare. Per non parlare dei vetri sfondati a pugni e dell’urina nel secchio della pattumiera in bagno». Lo scrive su Instagram il titolare del locale Monkey, Stefano Scopa, in zona Repubblica che si è trovato a dover sedare una situazione molto difficile e caotica tra la notte di venerdì e sabato, il tutto è stato documentato tramite un video girato dai dipendenti del locale. «Ancora stiamo aspettando pubbliche scuse da questi individui. Consiglio mio: smettete di seguire certi personaggi», ha terminato lo sfogo su Instagram il titolare del locale.