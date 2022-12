Milano, clochard rinuncia al figlio neonato: «Non può vivere con me al gelo»

Una giovane clochard ha deciso di non riconoscere il bambino che aveva appena messo al mondo. La consapevolezza di non avere nulla da offrirgli è stata più forte dell’amore. La storia con triste epilogo è accaduta alle porte di Milano il 2 dicembre scorso.

Clochard rinuncia al figlio neonato a Milano

Il bambino è nato prematuramente all’ospedale di Melegnano dove la neo mamma ha deciso di lasciarlo: «Non può vivere con me al gelo». Così, senza neanche dargli un nome, lo ha affidato al personale sanitario decidendo di ritornare al suo rifugio nei pressi della stazione di San Donato. Una situazione di povertà e disperazione quella sua e del padre, entrambi originari di Cagliari e aventi 24 e 29 anni. Senza lavoro e senza casa, trascorrono le giornate su un giaciglio provvisorio fatto di cartoni e qualche vecchio ombrello per ripararsi. Da aprile vivono in questa situazione di degrado e, nonostante tutto, non vogliono far ritorno a casa.

Agli addetti del Cisom, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, hanno detto di essere arrivati a Milano nei mesi scorsi. Le identità non sono state rivelate e si è appreso che entrambi sono senza documenti di riconoscimento. Una vita non vita trascorsa nell’ombra ma sempre uno accanto all’altro nella speranza che il futuro possa essere migliore. Il bambino, non essendo stato riconosciuto, è adottabile.

La storia della coppia

Chi ha ricostruito la storia di questa giovane donna, ha scoperto un passato di normalità. Gli studi artistici, qualche sofferenza psicologica e il sogno di diventare anatomopatologa, poi qualcosa è andato storto. I due ragazzi, come raccontano, hanno vissuto anche in Germania per un pò dove entrambi hanno lavorato. Per alcuni debiti contratti sono finiti in carcere e, successivamente, sono stati rimandati in Italia dove conducono attualmente una vita senza fissa dimora.