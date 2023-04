Milano, ciclista 39enne muore in un incidente: è stata travolta da una betoniera

Tragedia in corso di Porta Vittoria, a Milano. Una betoniera ha travolto una donna di 39 anni in sella alla sua bicicletta, all’incrocio con via Sforza. Un incidente che ha sconvolto i cittadini presenti, che hanno immediatamente chiamato il personale del 118. All’arrivo dei sanitari, però, non c’era più niente da fare. Il conducente del mezzo sarebbe un uomo di circa 43 anni, che si è immediatamente fermato e ora sarebbe in stato di shock.

Il conducente: «Ho ucciso una persona, uccidetemi»

Secondo quanto rivelato poi da un testimone della scena, il conducente è immediatamente accorso per soccorrere la vittima ma non c’era più niente da fare. Il 43enne avrebbe dichiarato in stato di shock: «Ho ucciso una persona, uccidetemi». All’arrivo della polizia locale è stato sottoposto all’alcol test, che ha avuto esito negativo.

Lo scorso novembre morta la 66enne Silvia Salvarani

Mentre si indaga sulla vicenda, la tragedia richiama alla memoria l’incidente dello scorso 2 novembre. Silvia Salvarani, una maestra di yoga di 66 anni, pedalava lungo i bastioni di Porta Nuova, a Milano, quando è stata investita da una betoniera. La donna era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Niguarda, ma dopo due settimane e alcuni interventi chirurgici, i medici non sono riusciti a salvarla.

A Milano altri due incidenti simili sei mesi fa

E nello stesso periodo, altri due incidenti molto simili hanno visto coinvolti ciclisti, poi deceduti. A metà novembre, nel giro di due giorni, si sono registrati i casi di una 68enne di un 80enne. Il primo caso riguarda una donna che, mentre andava al lavoro in bicicletta, è stata gravemente ferita nell’incidente con una panda, in via Calvino. Il secondo, invece, non ce l’ha fatta: è morto dopo essere stato travolto da un camion a Baranzate, alle porte di Milano.

