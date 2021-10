Milano, chi sono i 12 assessori della nuova giunta Sala

Lunedì scorso si è garantito, con il 57,73% delle preferenze (277.478 voti), il secondo mandato come sindaco di Milano. E già oggi, dopo meno di cinque giorni, presenta la sua nuova giunta. Chiarissime le idee di Beppe Sala, che probabilmente già sapeva di aver vinto in partenza la sfida con Luca Bernardo. Sei su 12 gli assessori del Pd (metà, come le donne), poi 2 civici, 2 tecnici, un riformista e un verde. Ecco i nomi.

Giunta Sala: la pattuglia del Pd

Riconfermata come vicesindaca Anna Scavuzzo, che si occuperà di Educazione. Il presidente uscente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè dovrebbe invece accomodarsi sulla poltrona del Welfare, mentre la giovanissima Gaia Romani è pronta a ricevere le deleghe a Partecipazione, Decentramento e Pari opportunità. Sempre per il Pd, il recordman di preferenze Pierfrancesco Maran passa dall’Urbanistica (affidata a un tecnico) all’assessorato che accorpa Casa e Lavori pubblici. Filippo Barberis, capogruppo uscente del Pd, dovrebbe occuparsi di Mobilità, “soffiando” la poltrona a Marco Granelli.

Giunta Sala: gli assessori riformisti

Elena Buscemi, delegata uscente al Lavoro in Città metropolitana, potrebbe passare alle Attività produttive. In alternativa, la poltrona andrebbe a una delle elette nel listone riformista: Alessia Cappello e Giulia Pastorella. Legata a questa casella la Sicurezza, assessorato per cui ci sono i i nomi di Beatrice Uguccioni e di Arianna Censi (Pd), oltre a quelli delle riformiste appena citate.

Giunta Sala: civici, verdi e tecnici

Due gli eletti della lista del sindaco: Emmanuel Conte, pronto a sostituire Roberto Tasca al Bilancio, e la giovane Martina Riva, che si occuperà di Sport e Giovani. I Verdi Europei possono contare su un posto in Giunta, che dovrebbe essere occupato da Elena Grandi. La sua delega? Ovviamente l’Ambiente. Due i tecnici della nuova Giunta. Uno sarà certamente Tommaso Sacchi, che torna a Milano (era collaboratore di Boeri con Pisapia) dopo essere stato assessore alla Cultura della giunta di Dario Nardella: con Sala avrà lo stesso incarico.