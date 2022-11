Milano, Chanel al posto di Tod’s in Galleria: canone di 2,3 milioni annui

Chanel arriva a Milano in Galleria Vittorio Emanuele II. Il noto marchio di moda si è aggiudicata un’asta ad incanto che si è tenuta oggi nella sede comunale di via Larga. Chanel prenderà il posto di Tod’s e avrà un altro punto vendita nel cuore della città lombarda.

La conquista del nuovo punto vendita da parte di Chanel

Chanel ha conquistato il suo nuovo punto vendita a Milano, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II, in seguito a un’asta ad incanto che ha visto come partecipanti altri brand molto famosi nel settore moda. Chanel ha ottenuto la vittoria grazie a un’offerta di canone annuo pari a 2,3 milioni di euro. Si è trattata di un’asta molto attiva che ha visto ben 31 rilanci non inferiori a 50mila euro.

In effetti, sul piatto c’era un negozio di 188 metri quadri disposto su tre livelli, terra, interrato e ammezzato, dotato anche di ingresso, doppia vetrina e affaccio diretto in Galleria. Insomma, un punto vendita strategico anche dal punto di vista di visibilità del marchio, visto che la Galleria Vittorio Emanuele II è una delle attrazioni principali di Milano e Chanel non si è fatta sfuggire tale occasione.

Le parole di Emmanuel Conte

L’assessore al Patrimonio Emmanuel Conte ha commentato l’acquisizione di Chanel del nuovo punto vendita a Milano. Le sue parole sono state: «Il Comune di Milano a cominciato a utilizzare lo strumento dell’asta all’incanto per i locali di pregio in Galleria nel 2019, primo fra gli enti pubblici in Italia, grazie al lavoro degli uffici della Direzione Demanio e del mio predecessore, Roberto Tasca. Dopo i successi degli inizi e due anni di pandemia, i rialzi di oggi confermano come nuove forme di valorizzazione del patrimonio possano portare benefici a tutta la città. La Galleria resta luogo unico e ricercato, capace di esprimere un valore di promozione commerciale che va oltre la pura redditività e che cresce in prossimità dell’Ottagono».

L’assessore ha continuato dicendo: «Senza rinunciare a tutelare la sua identità storica e culturale e la presenza delle botteghe storiche, la Galleria può continuare ad essere uno strumento finanziario per sostenere i servizi ai cittadini, soprattutto in un momento in cui i bisogni sono in significativa crescita».