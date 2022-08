Milano, bonus Atm fino a 60 euro al mese: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

«Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale». Così il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini ha spiegato il nuovo bonus ATM, che a Milano potrebbe portare a usare i mezzi pubblici gratis o a metà prezzo. Questa soluzione è nota anche come bonus trasporti.

Bonus Atm: come funziona

L’incentivo partirà a settembre 2022. «Dal prossimo mese di settembre sarà possibile, per gli utenti del trasporto pubblico richiedere un bonus per la mobilità. Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati e per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno» ha confermato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando.

L’incentivo funziona solo per chi prende l’abbonamento ai mezzi pubblici. Vale sia per quello mensile che per quello annuale, ma l’importo non cambia. Si avranno a disposizione solo 60 euro. L’incentivo è valido fino al 31 dicembre 2022, data ultima per richiederlo. Il fondo messo a disposizione è di circa 79 milioni di euro. Quindi si potranno inviare le domande fino a esaurimento fondi.

Come richiedere il nuovo incentivo a Milano

Per poter ottenere l’incentivo, è necessario avere un ISEE inferiore ai 35mila euro e presentare la domanda sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. La domanda si potrà presentare accedendo con lo SPID o con la carta di identità digitale. Poi si inserisce l’autocertificazione dei redditi e l’abbonamento da comprare. Poi si seleziona l’operatore per il trasporto pubblico locale. Il buono si può presentare in sede, ma l’ATM si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.

La novità arriva quindi anche a Milano. La conferma ufficiale arriva dalla stessa ATM. «Come tutti gli operatori di trasporto pubblico, siamo al lavoro per rilasciare il Bonus trasporti ai nostri abbonati secondo le tempistiche stabilite a livello governativo (il sito del Ministero del Lavoro per le domande non è ancora online). Aggiorneremo questa pagina non appena avremo definito le modalità più semplici e veloci per inviare la richiesta» si legge sul sito ufficiale dell’ATM.