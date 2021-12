Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,4 gradi è stata registrata la mattina del 18 dicembre intorno alle 11:34 in Lombardia. Secondo l’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia, l’epicentro si trova in provincia di Bergamo, a una profondità di 26 km nella zona di Bonate Sotto, paese dell’Isola bergamasca di 6 mila abitanti. La profondità è stata stabilita a 26 chilometri. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 si è registrata sempre nella Bergamasca, con epicentro a Osio Sotto, alle 11,57, a 24,9 chilometri di profondità. I due paesi distano una decina di chilometri.

Il sisma è stato avverito distintamente anche a Milano. In diverse zone della città, i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. La scossa è stato avvertito chiaramente anche a Segrate, Vermezzo, Pavia, Como e in Brianza. Al momento non è stato rilevanto alcun danno a cose e persone, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di Milano, i cui centralini sono stati subito tempestati di telefonate. In provincia si attende l’esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo più forte nel Vimercatese. Sono però in corso una serie di accertamenti ulteriori.

Le cause dei terremoti in Lombardia

La zona sotto Milano rappresentano una zona sismicamente molto attiva che si estende all’area lombarda e alla pianura padana come la storia e le faglie sono presenti ad una profondità dai 5 ai 15 chilometri. L’area milanese non è comunque una zona segnalata a maggiore pericolosità ma ciò non toglie che movimenti tellurici possano avvenire. In Italia sono poche le zone che non presentano questo pericolo. Qui la causa dei terremoti che si possono manifestare è diversa rispetto a sismi lungo gli Appennini dove si registra una dilatazione delle faglie. Nella zona lombarda, invece, c’è una contrazione per cui la regione si raccorcia da nord a sud per meno di un millimetro all’anno. Questo fronte sotterraneo delle Api si estende dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Responsabile del fenomeno è la placca adriatica che si muove in direzione nord-ovest.