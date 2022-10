Milano, Baby Gang e Simba La Rue arrestati per la sparatoria di corso Como

Secondo i racconti di uno dei due ragazzi senegalesi, gli sarebbero partiti due colpi per sbaglio. In questo modo i presenti avrebbero capito che la sua pistola in realtà era finta. Immediatamente dall’entourage dei trapper esplodono dei veri colpi, al grido di “noi vi ammazziamo” e “guardate che noi siamo la gang“. Nella ricostruzione degli investigatori, aiutati dalle telecamere di zona, Baby Gang è immortalato mentre punta una pistola finta contro una guardia giurata arrivata sul posto, Faye compare mentre spara ai due senegalesi, un altro componente colpisce uno degli uomini a terra col gesso del proprio braccio già infortunato e Simba colpisce usando una delle stampelle. Qualche ora dopo la sparatoria la polizia aveva erroneamente fermato per un controllo Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese di origini ivoriane che gioca nel Milan.

«Emerge la totale astrazione dalla realtà in cui gli indagati vivono e agiscono con l’ego totalmente incluso in quello della banda che impedisce loro anche solo di percepire il disvalore e il peso delle azioni criminose poste in essere. Peraltro esaltate nei video e nei pezzi musicali prodotti dal gruppo e diffusi via social. La forza del legame criminale esistente tra loro ha sicuramente rafforzato il proposito criminoso. Istigando i singoli ad agire con una sempre maggiore violenza per emergere nel gruppo e scalare la gerarchia interna», ha scritto il gip.

Le dichiarazioni dopo l’aggressione

Nella notte della sparatoria, i carabinieri avevano già installato una microspia sull’auto di Malippa per un’altra vicenda violenta. «Zaccaria – Baby Gang – quando si ubriaca è un casino. Zaccaria non deve bere proprio, infatti lui lo sa e non beve», ha commentato a caldo Malippa. «Però quando vuole bere è un casino e non puoi dirgli di no. Quando arriva che gli sale è un puttanaio, ha fatto minchiate. Poi non dico che questa cosa qua non la faccia anche quando non è ubriaco. La fa anche, però almeno quando non è ubriaco la fa con la testa».