Milano, aereo precipita su un palazzo a San Donato: otto morti

Un sibilo fortissimo e poi un’esplosione, seguita dalle fiamme. Terribile incidente a San Donato Milanese, dove un aereo ultraleggero si è schiantato su una palazzina di due piani in via 8 ottobre 2001 (che per una tragica coincidenza ricorda la strage di Linate), a pochi passi dal capolinea della metropolitana gialla di Milano e della sede dell’Eni. Otto le persone a bordo del velivolo, tutte morte nello schianto.

Partito da Linate e diretto a Olbia

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni l’aereo da turismo, decollato dallo scalo privato di Linate e diretto a Olbia, in Sardegna, stava tentando il rientro in aeroporto, ma con un motore già in fiamme avrebbe perso rapidamente quota, fino a colpire l’edificio dopo aver percorso meno di cinque miglia. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), si apprende da un comunicato, ha aperto un’inchiesta di sicurezza e disposto l’invio di un investigatore sul sito dell’evento.

raga sto tremando, non avete idea, stavo aspettando il pullman a san donato (milano) per tornare a roma e si è tipo schiantato un aereo (?) davanti a noi, un botto assurdo, che paura pic.twitter.com/UgHzg4JeNY — edoardo 🧚🏻‍♀️💅🏼💞✨🏳️‍🌈 (@edoardotwitta) October 3, 2021

La palazzina era vuota

L’edificio, situato all’angolo tra via 8 ottobre 2001 e via Marignano, è (o meglio era) è una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus: al momento dell’impatto era vuoto e dunque non risultano esserci altri feriti o morti, oltre alle 8 persone (tra cui un bambino) che hanno perso la vita nello schianto.

Traffico aereo sospeso

L’incidente ha provocato un incendio, con colonne di fumo visibili a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono immediatamente giunti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118, che purtroppo non ha potuto fare niente. Nessun superstite, con un bilancio di otto vittime (il pilota e sette passeggeri). Il traffico aereo su Linate è stato sospeso. L’aereo coinvolto nell’impatto è un PC-12. Si tratta di velivolo executive, monomotore, monoplano ad ala bassa, progettato e prodotto dall’azienda aeronautica svizzera Pilatus Aircraft.