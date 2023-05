Milano, 27enne americana violentata in un parco

Camminava barcollante, visibilmente sconvolta, la 27enne americana soccorsa da un passante mentre usciva a piedi scalzi dal parco Trenno attorno alle 18 di ieri. L’uomo che ha notato la giovane donna in difficoltà le ha chiesto se fosse tutto a posto. La ragazza ha spiegato di stare male e di essere stata aggredita. Al momento dell’arrivo della pattuglia della polizia locale, è scoppiata in un pianto: «Sono stata violentata lì nel parchetto da uno sconosciuto».

Ventisettenne violentata a Milano

Gli agenti della polizia locale, dopo aver raccolto la primissima testimonianza della vittima, hanno chiamato l’ambulanza. Gli operatori sanitari hanno accompagnato la 27enne al Soccorso violenze sessuali e domestiche della clinica Mangiagalli per il primo referto medico e la visita con le psicologhe. La designer americana, in visibile stato di choc, si sarebbe tuttavia allontanata dall’ospedale poco dopo, facendo perdere le sue tracce. Nonostante si tratti di una strada frequentata da molti runner, nessuno si sarebbe accorto dell’aggressione avvenuta venerdì. Intanto gli investigatori dell’Unità tutela donne e minori della polizia locale stanno indagando su quanto accaduto.

Allarme stupri a Milano

L’aggressione ai danni della giovane 27enne americana a Milano non è un caso isolato: l’8 maggio una 31enne era stata violentata nel bagno di una discoteca, mentre, solo qualche giorno prima, una donna di 36 anni era stata aggredita e violentata in uno degli ascensori della stazione Centrale. Proprio a seguito di questi due episodi, il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, era arrivato nel capoluogo lombardo per presiedere la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza affermando che erano in arrivo «430 uomini in più per le forze dell’ordine». Di recente sono stati registrati altri due casi: un’americana violentata in discoteca e un 22enne abusato per strada.