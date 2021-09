Il Milan di Stefano Pioli questa sera affronterà il Venezia di Paolo Zanetti. I rossoneri vogliono la vittoria per non perdere terreno rispetto ai cugini dell’Inter, momentaneamente primi in solitaria dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina per 1-3. Dalla sua, la squadra veneta vuole riscattarsi dalla sconfitta contro lo Spezia di Thiago Motta (impegnato nella sfida pomeridiana contro la Juve).

Check out some interesting stats and curiosities ahead of our game against Venezia 📊

Scopri le principali statistiche e curiosità verso #MilanVenezia 📊#SempreMilan

Brought to you by @BitMEX pic.twitter.com/Z2K71CCnwZ

— AC Milan (@acmilan) September 21, 2021