Milan in vendita, offerta da 1,1 miliardi di euro: «Elliott in contatto con Investcorp»

Nonostante il primo posto in campionato e uno scudetto da contendere all’Inter, campione in carica, il Milan potrebbe dover giocare presto un’altra importante partita. La bomba è stata sganciata nella tarda mattinata di oggi dal giornale francese L’Equipe: il club rossonero sarebbe a un passo dalla cessione. La società milanese passerebbe dal fondo americano Elliott a uno mediorientale. Si tratta di Investcorp, con sede in Bahrain. Un accordo che sembra tutt’altro che lontano, tanto che l’agenzia di stampa britannica Reuters lo dà praticamente per fatto.

L’offerta di Investcorp è di 1,1 miliardi di euro

Un fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari sembra ormai a un passo dall’acquisire il Milan e il Lille, squadra francese controllata da Elliott, al pari dei rossoneri. L’offerta per la completare il passaggio della proprietà del club di Milano sarebbe di circa 1,1 miliardi di euro. Investcorp, fondata nel 1982, è un gestisce a livello mondiale prodotti di investimento alternativi. La società che ha sede in Bahrain è specializzata in credito, strategie di rendimento, private equity e ha partecipazioni in Gp e infrastrutture. A capo della società c’è Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, presidente esecutivo dal 2015.

Il fondo Elliott controlla sia il Milan sia il Lille?

Sulla vicenda sta indagando anche l’Uefa, che segue da vicino gli intrecci delle società di Elliott e per questo ha collegato il Milan al Lille. La società francese è gestita dalla Merlyn Partners, società con sede in Lussemburgo che detiene anche la Callisto Sporting. Quest’ultima ha in mano il debito del Lille ed è controllata da Birch International e Birch Associates, due società domiciliate all’indirizzo di Elliot Investment Management. L’Uefa ha collegato le cose e L’Equipe ha evidenziato un altro aspetto: Elliott è uno dei creditori del Lille per 50 milioni di euro.

L’Uefa attenta ai collegamenti in chiave mercato

Non un passaggio puramente formale, ma qualcosa da attenzionare secondo l’Uefa. Perché i rapporti tra Milan e Lille sono diventati sempre più stretti già dalla scorsa estate. I rossoneri hanno acquistato dai francesi il portiere Maignan, alla cifra di 15 milioni di euro, e quasi un anno dopo stanno tentando di replicare l’affare portando a Milano il difensore Botman e il centrocampista Renato Sanches.