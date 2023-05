Milan, tapiro per Pioli dopo la sconfitta: «Abbiamo dato il massimo»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la sconfitta della sua squadra in Champions League contro l’Inter è stato intercettato da Valerio Staffelli e dalla troupe di Striscia la Notizia per ricevere il tapiro d’oro.

La consegna del tapiro d’oro a Stefano Pioli

Stasera andrà in onda durante il programma Striscia la Notizia il servizio della consegna del tapiro d’oro all’allenatore del Milan Stefano Pioli. Valerio Staffelli è riuscito a intercettare l’allenatore poco dopo la sconfitta contro l’Inter e l’eliminazione in semifinale di Champions League. Staffelli, con il suo solito cinismo, ha chiesto a Pioli: «Le ho portato l’unico premio che vincerà quest’anno. Qualcuno della squadra l’ha delusa?». La risposta del coach dei rossoneri è stata diretta e ha lasciato trasparire una certa amarezza. Infatti, il tecnico ha replicato con queste parole: «Abbiamo dato il massimo. Quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male». Per il Milan infatti, è svanito il sogno di ritornare in finale di Champions League dopo ben 16 anni. L’ultima volta che il Milan raggiunse la finale della massima competizione europea infatti, era il 2007 e in quell’occasione i rossoneri trionfarono battendo 2 a 1 il Liverpool, grazie alla doppietta di un eroico Filippo Inzaghi.

La stagione del Milan

Per Stefano Pioli e il Milan la stagione sportiva ha deluso le aspettative. Infatti, la squadra di Milano non è riuscita a portare a casa nessun trofeo quest’anno. Inoltre, attualmente si trova al 5 posto in classifica a 61 punti. A soli due lunghezze c’è la Roma mentre a 58 punti c’è l’Atalanta al 7 posto. Per il Milan quindi le ultime giornate di campionato saranno fondamentali per riuscire a ottenere un piazzamento per una competizione europea. Il sogno sarebbe quello di arrivare al quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio a 65 punti, ed ottenere la qualificazione per la prossima Champions League, ma sembrerebbe un obiettivo difficile da raggiungere.