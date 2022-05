Milan, scudetto vicino: caccia al biglietto e sito del Sassuolo in tilt

Il bagno di folla all’arrivo dei calciatori a San Siro. Poi l’esultanza, per il 2-0 sull’Atalanta che avvicina i rossoneri a quello scudetto che manca in bacheca dalla stagione 2010/2021. Il Milan è a 90 minuti dalla vittoria del campionato di Serie A e la “febbre” tra i tifosi del club è altissima. Domenica prossima alle 18 si giocherà Sassuolo-Milan, a Reggio Emilia. La squadra di Pioli sarà artefice del proprio destino. Vincere o pareggiare significherebbe scudetto (ma anche perdere, se l’Inter non vince) e i tifosi vogliono esserci a tutti i costi. Tanto da mandare in tilt il sito ufficiale del Sassuolo nel corso della mattinata di oggi. Un boom di utenti mai registrato dal portale, a caccia di un biglietto da non farsi scappare. Ma le prevendite sono ancora chiuse.

Sassuolo-Milan: il sito dei neroverdi va in tilt

Sul sito del Sassuolo c’era scritto soltanto «manutenzione pianificata». Pare però che sin dalle prime luci dell’alba, i tifosi milanisti si siano riversati sul portale del club neroverde per informarsi o acquistare i biglietti per l’ultima gara di campionato. Domenica alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia sono attesi a migliaia, in uno stadio che però può ospitare soltanto 21.500 posti complessivamente. Nel settore ospiti i posti sono 4mila. Per questo è scattata una vera e propria caccia al biglietto per aggiudicarsi un tagliando per un evento che potrebbe essere storico, se il Milan dovesse aggiudicarsi uno scudetto atteso da undici anni, il diciannovesimo della sua storia.

Sassuolo-Milan: biglietti non ancora in vendita

Ma la realtà è un’altra. I tifosi milanisti sono in trepidante attesa di sapere quanto costeranno e soprattutto di aggiudicarsi i biglietti. Tagliandi per cui, però, non è ancora partita la prevendita. Il Sassuolo ha utilizzato Twitter per spiegare loro che nel tardo pomeriggio di oggi si terrà la riunione del Gos, il Gruppo operativo sicurezza, che precede ogni gara. Soltanto dopo si potranno avere maggiori direttive e si capirà quanti saranno i biglietti messi in vendita per l’onda rossonera che si abbatterà su Reggio Emilia.