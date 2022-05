Milan, senti Maldini: «Per il rinnovo nessuno mi ha chiamato. Non va bene»

Ha appena vinto lo scudetto dopo 11 anni, si prepara all’arrivo di nuovi, milionari proprietari, ma nonostante ciò piovono le polemiche in casa Milan. Il club rossonero è alle prese con un momento societario delicato, legato non soltanto al passaggio del club alla società di investimenti RedBird, dopo il ritiro dalla trattativa di Investcorp. Ci sono anche due temi importanti da affrontare: il mercato e i rinnovi. E su quest’ultimo piano è stato Paolo Maldini a gettare benzina sul fuoco, dopo un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il direttore tecnico, ex colonna e capitano del Milan, ha spiegato di non essere stato ancora contattato per il rinnovo del contratto: «Così non va bene».

I rinnovi di Maldini e Massara

Tutto fermo sul fronte mercato e, soprattutto, su quello dei rinnovi. Non soltanto di giocatori chiave per il Milan, neo campione d’Italia, ma anche per due colonne della dirigenza, fautori del miracolo sportivo portato a termine dai rossoneri quest’anno. Si tratta del direttore tecnico Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara. Non solo non sono stati fatti passi avanti, ma secondo quanto rivela lo stesso Maldini la dirigenza non avrebbe nemmeno chiamato i due dirigenti: «Trovo poco rispettoso che l’ad e Elliott non abbiano mai parlato con noi di questo. La realtà è che la proprietà non si è mai seduta al tavolo e questa cosa non va bene». E il dt milanista ha poi parlato di mercato: «Non abbiamo la possibilità economica per pensare a un salto di qualità perché siamo in una fase di passaggio». Tutto fermo, almeno fino alle firme con cui sarà ratificato il passaggio di proprietà.

I tifosi sostengono Maldini

E così i tifosi attendono, con pazienza, gli sviluppi. Il rischio è quello di perdere due dirigenti che hanno dimostrato le proprie competenze costruendo una squadra in grado di conquistare lo scudetto. E poi ancora giocatori chiave, a cui il contratto deve essere rinnovato. Sui social sono state immediate le prese di posizione in favore di Paolo Maldini, amato tanto per la lunga e splendida carriera da calciatore, quanto per il suo primo successo da dirigente. «Bravo Paolo, hai detto le cose come stanno», «Ricordiamoci da dove veniamo, e soprattutto di chi ci ha riportati nei piani a noi tanto cari. Maldini e Massara devono essere i pilastri del Milan di oggi e soprattutto del Milan di domani», sono solo due dei tanti tweet che i tifosi hanno lanciato in favore del dirigente. E poi in tanti commentano il mercato e quel sogno di 3 big per continuare a pensare in grande, non solo in Italia ma anche in Europa.