Milan, è ufficiale: Maldini lascia la società con effetto immediato

Rivoluzione Milan: Paolo Maldini lascia la società con effetto immediato. Un vero e proprio terremoto avvenuto in queste ore che ha creato un certo sconforto nei tifosi attaccati alla figura di Maldini come dirigente e come bandiera del club rossonero di Milano.

Al di là dei torti e delle ragioni di ciascuno, la distanza tra la proprietà americana del #Milan e Paolo #Maldini è riassumibile nell’utilizzo del termine “coach”. pic.twitter.com/BpbOHHefTd — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 6, 2023

L’addio di Paolo Maldini al Milan

Paolo Maldini non è più il direttore tecnico del Milan. Con lui lascia anche il direttore sportivo Fréderic «Ricky» Massara. A quanto pare, i due hanno avuto divergenze con il proprietario del club Gerry Cardinale. Nel dettaglio, Maldini e Massara sarebbero stati accusati di aver fatto degli acquisti sbagliati, tra tutti quello del belga Charles De Ketelaere e dell’attaccante Divock Origi. Il Milan per ufficializzare l’addio di Paolo Maldini, ha anche rilasciato un comunicato ufficiale. In quest’ultimo si legge: «AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato».

La reazione dei tifosi per quest’addio improvviso

I tifosi del Milan non hanno apprezzato l’addio di Paolo Maldini. D’altronde, l’ex difensore era una bandiera del club e anche da dirigente aveva lasciato il segno nella tifoseria, contribuendo alla vittoria dello Scudetto 2021/2022. Nelle ultime ore, i tifosi del Milan, secondo quanto riporta il sito Milannews.it, avrebbero raggiunto Casa Milan e avrebbero esposto striscioni di protesta all’esterno per l’addio della bandiera rossonera. Inoltre, c’è un clima di incertezza in merito al futuro del Milan. Non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Maldini e Massara e ora il patron Cardinale dovrà fare delle scelte delicate per ricomporre l’equilibrio societario.