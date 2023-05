Milan-Inter, per chi tifano i vip nel derby: da Sinner a Tananai

Manca sempre meno al derby di Champions League. Milan e Inter sono pronte a scendere in campo per la semifinale di andata e centrare, dopo tanti anni di digiuno, l’ultimo atto della competizione. Sugli spalti dello stadio San Siro e sui divani di casa, migliaia di tifosi sosterranno i colori del cuore per un traguardo inimmaginabile a inizio stagione. Tra i supporter non mancheranno certamente numerosi vip, che nel corso degli anni non hanno mai nascosto la propria fede calcistica. I rossoneri potranno contare su Lazza, grande amico di Leao, Mr Rain e il tennista Jannik Sinner. Per i nerazzurri impossibile non citare il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ma anche Fiorello e Amadeus con le loro gag sul palco di Sanremo. Le celebrity più schierate in attesa del fischio d’inizio.

Il derby Milan-Inter sui social: per chi tifano i vip

Da Lazza a Salvini, i vip rossoneri sugli spalti e sui social

Sulle tribune di San Siro e sul palco di un concerto. Lazza è uno dei tifosi rossoneri più coinvolti, come ha testimoniato il suo live a Napoli del 4 maggio. La medaglia d’argento di Sanremo ha infatti preso in giro i tifosi napoletani, giocando sul fatto che potranno partecipare ai concerti di mercoledì dopo essere usciti dalla Champions League proprio per mano del Milan. È rossonero anche il terzo posto di Sanremo, dato che Mr. Rain è apparso più volte a San Siro per sostenere la formazione di Pioli. L’ultima volta proprio con Lazza e gIANMARIA in occasione degli ottavi contro il Tottenham. Restando in ambito musicale, anche Elettra Lamborghini non ha mai nascosto la sua simpatia per il Milan, così come Guè Pequeno, Emis Killa e Jake La Furia. «Avevo il poster di Comandini», ha confessato quest’ultimo qualche anno fa a Sky Sport.

Tiferanno per la Curva Sud di San Siro anche i Meduza, come testimoniano le loro numerose apparizioni sugli spalti dello stadio. «L’uomo derby sarà Saelemaekers», hanno detto alla Gazzetta. «All’Inter invece toglieremmo Dimarco». Ai microfoni di Milan Channel festeggiarono invece lo Scudetto dello scorso anno sulle note della loro hit Tell It To My Heart. Cambiando ambito, fra i tifosi del Milan è impossibile inoltre non citare Matteo Salvini, da sempre aperto sostenitore dei rossoneri. Il leader della Lega, a margine del Salone del Mobile, ha confermato che sarà allo stadio, prima di ricorrere alla scaramanzia. «Sono rassegnato, l’Inter è già a Istanbul», ha scherzato il vicepremier, che spesso ha consegnato ai social sfoghi ed esultanze e ancora più spesso è stato accusato di portare sfortuna. L’11 di Stefano Pioli potrà infine contare sul supporto di due campioni del tennis. Novak Djokovic e Jannik Sinner, che oggi si sono allenati insieme a Roma, sono da sempre rossoneri.

Amadeus e Fiorello a Sanremo, Cattelan su Rai2: la tv tifa Inter

Accanto a numerosi vip milanisti figurano anche tanti nerazzurri. Su tutti spiccano Fiorello e Amadeus, quest’ultimo talmente appassionato da chiamare suo figlio José in onore di Mourinho e del Triplete. I due conduttori sono però stati protagonisti di tante gag sul palco del Festival di Sanremo. Spicca l’edizione del 2021, quando sul palco salirono Zlatan Ibrahomovic e Sinisa Mihajlovic, stelle delle due formazioni. La tv tifa Inter anche grazie ad Alessandro Cattelan, per anni volto di X Factor e ora alla guida di un suo late show su Rai2. Il 16 marzo il conduttore ha ospitato nel suo programma Davide Calabria, capitano del Milan, ipotizzando profeticamente un derby in Champions. Nella speciale sfida tra i due con il pallone il rossonero ebbe la meglio, un “precedente” che i tifosi del Diavolo sperano possa ripetersi stasera. Nerazzurro anche Valentino Rossi, spesso allo stadio con maglia e sciarpa.

Dichiaratamente interista anche Tananai, stella della musica ma soprattutto dei social dopo la sua prima partecipazione a Sanremo nel 2022. L’artista è comparso persino nel video ufficiale con cui la società ha presentato il derby di stasera 10 maggio. Il filmato, dove appaiono anche Lautaro e Lukaku, vanta la voce narrante di Stefano Accorsi. «Simpatizzo per l’Inter, ma la vera tifosa è mia moglie (Bianca Vitali, ndr)», ha affermato l’attore in una recente intervista al Corriere. Fra i cantanti meritano una menzione speciale Max Pezzali, ma soprattutto Luciano Ligabue. La sua Urlando contro il cielo è colonna sonora della squadra allo stadio, mentre Una vita da mediano omaggia la carriera di Gabriele Oriali, pilastro dell’Inter negli Anni 70. Tifa Inter infine il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Memorabili gli sketch sui nerazzurri, dalla “scommessa” per Inter-Cagliari alla maglia di Sforza.