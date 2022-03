Dove vedere il derby di Coppa Italia Milan – Inter? Orario, arbitro e formazioni

Nuovo attesissimo appuntamento con il derby della Madonnina. Milano è di nuovo protagonista del calcio italiano, con le due squadre pronte a contendersi i principali trofei della stagione. Milan – Inter sarà infatti anche la prima semifinale di Coppa Italia, in diretta stasera 1 marzo alle 21 su Canale 5. Le squadre si affronteranno così per la terza volta in stagione, dopo i due precedenti di campionato terminati con un pareggio e una vittoria dei rossoneri. In Coppa le due formazioni si sono affrontate anche nei quarti dello scorso anno, sfida celebre per il testa a testa fra Ibrahimovic e Lukaku. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Schietto l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi in conferenza alla vigilia. «Conteranno aspetto mentale e motivazione, ma soprattutto fare un gol in trasferta». A differenza delle competizioni europee, in Coppa Italia è ancora valida la regola del gol doppio fuori casa, che consente di affrontare la sfida di ritorno con un leggero vantaggio anche in caso di pareggio. Il regolamento cambierà il prossimo anno, quando anche la Lega seguirà il modello di Uefa e Fifa. «Abbiamo seminato tanto, ora è il momento di raccogliere», ha risposto Stefano Pioli, sulla panchina del Milan da circa due anni. «Siamo una squadra forte, ora è tempo di portare a casa qualcosa». Arbitro della semifinale sarà Maurizio Mariani, con Alessio e Meli assistenti. Quarto uomo sarà Massimi, mentre al Var siederanno Irrati e Giallatini.

Milan – Inter, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia stasera 1 marzo 2022 su Canale 5

Qui Milan, out Tonali per squalifica, c’è Kessié

Tre cambi in vista della semifinale per Stefano Pioli, che deve far fronte a squalifiche e un reparto offensivo sottotono. Fra i pali ci sarà Maignan, protetto dalla coppia centrale formata da Tomori e Romagnoli. Sulle corsie laterali spazio a Theo Hernandez sulla sinistra e Florenzi al posto di Calabria sulla destra. A centrocampo peserà l’assenza per squalifica di Tonali, al cui posto ci sarà Kessié assieme a Bennacer. Sulla trequarti panchina per Brahim Diaz, ultimamente poco brillante, con la probabile carta a sorpresa Krunic. Al suo fianco Leao, l’uomo più in forma per i rossoneri, e Messias, con Saelemaekers pronto dalla panchina assieme a Rebic. In attacco ancora out Ibra, quindi spazio a Giroud, mattatore della sfida di Serie A con una doppietta.

Qui Inter, Inzaghi trova Gosens per la panchina

Buone notizie per Simone Inzaghi che per la semifinale di Coppa Italia ritrova, almeno per la panchina, due pedine importanti del suo scacchiere. Prima convocazione con l’Inter per Robin Gosens, arrivato dall’Atalanta nel mercato di gennaio, mentre si rivede dopo più di un mese. Per quanto riguarda lo schieramento titolare, nel 3-5-2 classico ci saranno Bastoni, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. A centrocampo Barella e Calhanoglu affiancheranno Brozovic in regia, con Perisic e Dumfries sulle fasce. Davanti certo di un posto Dzeko, mentre è ballottaggio fra Sanchez e Lautaro Martinez con l’argentino favorito.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Hernandez, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Bennacer, Kessié; Leao, Krunic, Messias; Giroud. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.