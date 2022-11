Milan, Giorgio Furlani è il nuovo amministratore delegato

Il Milan ha deciso e le indiscrezioni degli ultimi mesi sono state confermate. Dopo l’addio di Ivan Gazidis, ufficializzato qualche giorno fa, sarà Giorgio Furlani il prossimo amministratore delegato del club rossonero. A comunicarlo è stata la società con una nota ufficiale: «AC Milan ha annunciato oggi che Giorgio Furlani è stato nominato nuovo Amministratore Delegato, succedendo a Ivan Gazidis che concluderà il suo mandato ai primi di dicembre. Milanese e milanista dalla nascita, Furlani è stato membro del Consiglio d’Amministrazione di AC Milan dal 2018 e ha avuto un ruolo fondamentale nei successi del Club sotto la gestione di Elliott Advisors, che lascia per assumere la nuova carica di CEO di AC Milan».

Giorgio Furlani named #ACMilan‘s CEO: he will take over from Ivan Gazidis at the beginning of December ➡️ https://t.co/2zf2oTFObP Giorgio Furlani nominato nuovo CEO di AC Milan, succederà a Ivan Gazidis dai primi di dicembre ➡️ https://t.co/fbYxXMMu91#SempreMilan pic.twitter.com/OyVLf2Kh6H — AC Milan (@acmilan) November 11, 2022

Cardinale: «Piena sintonia con Giorgio»

Oltre la nota, interviene Gerry Cardinale, il proprietario del Milan a capo della RedBird: «Quando RedBird Capital Partners ha preso su di sé la responsabilità di divenire custode di AC Milan, abbiamo detto che avremmo portato nel Club la nostra esperienza in sport, media e intrattenimento per riportarlo all’apice del calcio europeo, a cui appartiene. In Giorgio abbiamo riconosciuto il profilo di Amministratore Delegato ideale per guidare giorno per giorno il Club e lavorare a stretto contatto con il team di RedBird, per trasformare quella visione in realtà. Giorgio conosce a fondo sia il Club che la città di Milano e, fattore ancor più importante, negli ultimi quattro anni ha conquistato la stima e la fiducia di tutto il team a Casa Milan. Potrà dunque gestire al meglio il passaggio al suo nuovo ruolo di leadership per mantenere la nostra attenzione sugli obiettivi sfidanti che abbiamo davanti a noi. Per questo prossimo capitolo della storia del Milan la nostra visione è molto chiara e per realizzarla il team di RedBird lavorerà in piena sintonia con Giorgio e con tutto il management di Casa Milan».

Furlani: «Raggiungeremo nuovi e grandi traguardi»

E si presenta con grande entusiasmo lo stesso Giorgio Furlani: «Voglio ringraziare Gerry e il team di RedBird per avermi concesso il grande onore di guidare il Club che amo mentre si avvia a una nuova fase della sua rinascita. Guardo con entusiasmo alla prospettiva di lavorare con il Presidente Scaroni, Paolo Maldini, Stefano Pioli e più in generale con tutto la dirigenza del Club: sono convito che nei prossimi anni, insieme, potremo raggiungere nuovi e grandi traguardi, dentro e fuori dal campo. Forza Milan». 43 anni, per gli ultimi 12 è stato portfolio manager di Elliott e la sua è una gioia doppia, perché è uno storico tifoso del Milan. Intanto oggi Gazidis ha saluto la squadra e lo staff tecnico. Tornerà negli Usa.