Milan, Gazidis ai saluti: addio ufficiale il 5 dicembre

All’indomani dello 0-0 sul campo della Cremonese, il Milan ufficializza un addio. Dopo 4 anni, l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis saluterà il club. La separazione era nell’aria ormai da mesi, soprattutto dopo il cambio di proprietà con il passaggio da Elliott, rimasto come socio di minoranza, a RedBird. A comunicarlo è stata la stessa società con una breve nota: «AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business».

Le parole di Gazidis: «Quattro anni meravigliosi»

All’interno del comunicato ufficiale del club ci sono anche le parole dell’amministratore delegato uscente. Gazidis saluta così: «Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita. Se il Milan di oggi è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato. Non ho dubbi che questi valori fondanti, portati avanti da tutte le persone del Club, spingeranno il Milan verso nuovi traguardi negli anni a venire. Infine, vorrei mandare un ringraziamento speciale ai nostri fan. I nostri tifosi hanno sostenuto il Club (e me stesso) attraverso momenti difficili, grazie alla loro costanza e alla loro forza. Conserverò per sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la mia malattia. Si meritano molto. A breve lascerò la mia responsabilità nel Club, ma il Club rimarrà sempre dentro di me». Il riferimento è al tumore alla gola diagnosticatogli nell’estate del 2021.

Il nuovo amministratore delegato sarà Giorgio Furlani

In pole position per il suo ruolo c’è Giorgio Furlani. Sembra ormai certo che sarà lui il prossimo amministratore delegato del Milan, avendo già ricoperto il ruolo di manager per la Elliott ed essendo membro del Cda. Intanto Gazidis «rimarrà pienamente operativo nel suo ruolo di CEO fino alla data di fine contratto». Anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto ringraziarlo: «Vorrei ringraziare di cuore Ivan per la sua passione e dedizione, ma soprattutto per il significativo contributo che ha dato al nostro Club, rappresentando e diffondendo i valori fondamentali che ci contraddistinguono. E’ molto facile essere il Presidente di una società che ha un Amministratore Delegato con le qualità di Ivan. Vorrei anche augurargli personalmente un periodo di meritato relax con la sua famiglia e ogni successo per il suo prossimo capitolo professionale».