Milan venduto da Elliot a Redbird: la Procura indaga per ostacolo alla vigilanza

Secondo quanto raccontato anche dal Corriere, potrebbero esserci problemi con la legge per il Milan. Infatti, la Procura di Milano starebbe indagando sulla cessione di Elliot a Redbird per ostacolo alla vigilanza.

L’indagine della Procura e cosa dice la legge

La Procura di Milano starebbe indagando sull’ipotesi di reato nell’inchiesta sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird datata il 31 agosto scorso per 1,2 miliardi. Inizialmente si sapeva di un fascicolo contro ignoti sul quale si stava indagando, ma ora secondo la probabile tesi riportata anche dal Corriere, le indagini affidate al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli con i pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi si sarebbero allargate.

Molto probabile che fin dall’inizio, cioè dal mese di ottobre quando in procura era arrivato l’esposto degli ex soci di minoranza di Elliott nel Milan, fosse stata ipotizzata anche la violazione dell’articolo 2638 del codice civile. Si tratterebbe di «ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza», che viene punito con la reclusione da uno a quattro anni. Questo reato si commette quando viene nascosta all’Authority la realtà economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo.

La documentazione FIGC e il contenzioso

Per ora è bene ribadire che si tratta solo di ipotesi, quindi non risultano indagati. Tuttavia, chi sarebbe l’Authority che sarebbe stata ostacolata? L’autorità di competenza, non la sola ma comunque la più rilevante per quanto riguarda la compravendita del Milan, è la Figc-Covisoc a cui è stata inviata la documentazione della transazione e l’«anagrafe» della nuova proprietà.

Comunque, non è la prima volta che la cessione del Milan fa discutere. In passato un portavoce di Elliott aveva sottolineato che «dopo l’annuncio della vendita di AC Milan a RedBird, Blue Skye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori» specificando «nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui Blue Skye non ha diritto». Cause civili simili sono in corso in Lussemburgo, Stati Uniti e al tribunale civile di Milano.