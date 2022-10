Dove vedere Milan-Chelsea di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

Il Milan torna a San Siro con l’obiettivo del rilancio in Champions League. Stasera 11 ottobre, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, i rossoneri affronteranno il Chelsea nella quarta giornata della fase a gironi. Gli uomini di Stefano Pioli cercheranno di cancellare il brusco 3-0 subito a Londra dai Blues lo scorso mercoledì con reti di Fofana, Aubameyang e James. Al momento le due formazioni sono appaiate al secondo posto del Gruppo E con quattro punti, uno in meno del Salisburgo in vetta. Chiude a tre la Dinamo Zagabria. Arbitro di Milan-Chelsea sarà il tedesco Daniel Siebert, con assistenti i connazionali Rafael Foltyn e Jan Seidel. Quarto uomo Daniel Schlager, mentre al Var ci saranno Marco Fritz e Harm Osmers. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha caricato l’ambiente prima del match, contando sul supporto dei tifosi a San Siro. «Dobbiamo dimostrare che sette giorni fa si è trattato di un singolo episodio», ha detto il tecnico rossonero. «Impareremo dagli errori e siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico. Riconosciamo il valore dei nostri avversari, non sarà facile». Dal canto suo, la guida del Chelsea Graham Potter non intende lasciarsi scappare l’occasione di agguantare il primo posto. «Sarà una partita impegnativa dal punto di vista fisico», ha dichiarato in conferenza stampa. Il Chelsea arriva dalla vittoria convincente per 3-0 contro il Wolverhampton in Premier, dove occupa il quarto posto.

Milan-Chelsea, le probabili formazioni di stasera 11 ottobre 2022 su Sky Sport Uno e Canale 5

Qui Milan, out anche De Ketelaere, c’è Krunic

Ancora infortuni in casa Milan. Nonostante il recupero di Theo Hernandez e Messias, l’infermeria rossonera non si svuota. Nella rifinitura si è aggiunto anche De Ketelaere, ai box per un fastidio muscolare. Per questo, contro il Chelsea in Champions League Pioli dovrebbe confermare il nuovo 4-3-3. Davanti a Tatarusanu ci saranno Tomori e Gabbia, con Kalulu che si sposterà sulla destra. Sulla fascia opposta invece torna titolare Theo Hernandez, già in campo contro la Juventus. In mediana Tonali con ai suoi fianchi Bennacer e Krunic. In attacco Brahim Diaz agirà sul centrodestra in supporto a Leao e Giroud.

Qui Chelsea, in campo gli ex Thiago Silva e Aubameyang

Qualche dubbio di formazioni anche per Graham Potter, che contro il Milan dovrà fare a meno di alcuni titolari. Su tutti Fofana, ricco acquisto dell’estate e autore del momentaneo 1-0 di Stanford Bridge, out per infortunio. Davanti a Kepa, ancora titolare al posto di Mendy, ci saranno dunque Chalobah, Koulibaly e soprattutto l’ex Thiago Silva. «È speciale tornare a San Siro dopo 11 anni», ha detto in conferenza stampa. «Ci sarà anche mia moglie, sicuramente piangerà in tribuna». A centrocampo maglia da titolare per Kovacic e Jorginho, con James a destra e Chilwell a sinistra. In attacco Sterling e Mount alle spalle dell’unica punta Aubameyang.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang. All. Potter