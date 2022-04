Milan, su Twitter l’ambasciata del Bahrain ufficializza la trattativa

Tre indizi fanno una prova? Dopo la bomba sganciata da L’Equipe e il tweet del presidente di Investcorp, Al Ardhi, arriva il terzo indizio sulla cessione del Milan, che pare sempre più possibile e vicina. A intervenire sulla vicenda è addirittura l’ambasciata del Bahrain nel Regno Unito, che ufficializza senza alcun giro di parole la trattativa per l’acquisto del club rossonero. Il fondo arabo ha messo sul piatto 1,1 miliardi di dollari, cioè circa 1 miliardo di euro, e la società di Elliott sembra ormai intenzionata a cedere. Un finale di campionato che si appresta ad essere rovente per i tifosi rossoneri, che sperano nello scudetto ma attendono anche di capire quale sarà il destino della propria squadra.

Il tweet dell’ambasciata del Bahrain

L’ufficialità da parte dell’ambasciata del Bahrain in Regno Unito è arrivata alle 14.30 e ha rapidamente conquistato Twitter, diventando virale. Il tweet conferma quanto emerso nelle scorse giornate e recita: «L’asset manager di Investcorp, che base in Bahrain, ha avviato trattative esclusive per l’acquisto del club italiano di SerieA AC Milan per 1,1 miliardi di dollari. Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e veramente globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo». A corredo, una foto del logo del Milan sulla maglia rossonero con quello dell’ambasciata in alto a sinistra.

#Bahrain 🇧🇭 based asset manager @Investcorp has entered in exclusive talks to buy Italian #SerieA club #ACMilan for $1.1 billion.

Investcorp was founded in 1982, offers a diverse and truly global investment portfolio and manages over $42 billion in assets across the globe pic.twitter.com/ZRpEWriPVo — Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) April 18, 2022

L’indiscrezione dell’Equipe e il tweet del patron di Investcorp

Nei giorni scorsi, la notizia è balzata agli onori della cronaca sportiva. A lanciarla è stata il quotidiano francese L’Equipe, che ha parlato di come l’Uefa sia anche attenta alle sorti del Lille, molto vicino al Milan e al fondo statunitense a cui fa capo Elliott. La proposta di Investcorp sembra difficile da rifiutare, aggirandosi intorno al miliardo di euro. Si parla anche di 300 milioni di euro che sarebbero immessi sul mercato, per nuovi acquisti e una mini rivoluzione tecnica. Dopo le prime indiscrezioni è arrivato sabato il tweet di Al Ardhi. Il presidente del fondo arabo ha fatto i complimenti ai rossoneri per essere tornati in vetta alla classifica, augurando una Buona Pasqua. Una presa di posizione ufficiale?