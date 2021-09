Milan-Atletico Madrid, dove vedere il match di Champions League stasera 28 settembre 2021

Champions League, si torna in campo. A due settimane di distanza dalla sconfitta ad Anfield per mano del Liverpool, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro per il match contro l’Atletico Madrid. L’incontro sarà trasmesso, a partire dalle ore 21, su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5.

Una sfida che desta molti ricordi nei cuori milanisti, dato che proprio contro la squadra del “Cholo” Simeone si materializzò l’ultima eliminazione rossonera dalla Champions. Nella stagione 2013-14, infatti, la formazione allora allenata da Clarence Seedorf fu sconfitta in casa 0-1 con rete di Diego Costa prima di perdere anche il match di ritorno a Madrid per 4-1. L’incontro si prospetta già decisivo per gli esiti del gruppo B: se i rossoneri sono ancora a zero punti, non può dirsi migliore la situazione dei colchoneros, bloccati sullo 0-0 dal Porto due settimane fa.

Milan – Atletico Madrid, le probabili formazioni della partita di stasera 28 settembre

Milan, torna Calabria. Out Kjaer, Tonali e Giroud

Dopo la vittoria per 2-1 contro lo Spezia e il secondo posto in solitaria in Serie A, Stefano Pioli si appresta a un match che ha già il sapore di un dentro o fuori. Cambi importanti in ogni reparto, con Kjaer, Tonali e Giroud che dovrebbero accomodarsi in panchina per rifiatare. Non convocato Ibrahimovic: lo svedese non ha ancora recuperato dall’infortunio al tendine d’achille e il suo rientro è atteso dopo la sosta per le nazionali.

In attesa dell’ultima rifinitura, la formazione sembra vedere Maignan tra i pali con difesa a quattro composta dalla coppia centrale Romagnoli – Tomori con Theo Hernandez a sinistra e il rientro il Calabria sulla corsia di destra. A centrocampo spazio a Bennacer al posto del bresciano Tonali che affiancherà Kessiè. Nulla di nuovo in attacco con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Rebic.

Atletico Madrid, out Savic. Dentro Suarez, fuori Griezmann

Dopo la sconfitta a sorpresa contro l’Alaves (1-0) e la vittoria in rimonta contro il Getafe (1-2), l’Atletico di Simeone giunge a Milano con meno certezze e più dubbi. In attesa del big match di sabato contro il Barcellona, secondo Marca i colchoneros si dovrebbero presentare a San Siro con un 3-5-2.

Squalificato Savic, al centro della difesa spazio a Felipe che dovrebbe affiancare Gimenez ed Hermoso davanti al portiere Oblak. Sugli esterni dovrebbero agire Trippier e Carrasco. A centrocampo, Marcos Llorente è favorito su Herrera, mentre il rientrante Koke dovrebbe rilevare l’ex Udinese De Paul accanto a Kondogbia. In attacco, spazio alla coppia formata dall’ex Barcellona Suarez e Correa, con Lemar, Joao Felix e soprattutto Griezmann che si accomoderanno verosimilmente in panchina.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone