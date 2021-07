Quella sporca dozzina

Le celebrità sono creature curiose ed eccentriche. Soprattutto quando si tratta della cura del corpo e dell’igiene personale. E se alcuni riempiono le pagine delle riviste e il feed di Instagram con consigli su creme e saponi miracolosi, altri vedono nella pulizia quotidiana un rituale necessario solo in situazioni di estrema urgenza. È il caso della coppia di attori americani Mila Kunis e Ashton Kutcher che, in una recente intervista per il podcast Armchair Expert, hanno confessato di lavarsi poco e di fare il bagno ai figli solo se particolarmente sporchi.

La vita nature di Mila e Ashton

Le dichiarazioni della coppia sono saltate fuori dal dibattito iniziato dai conduttori Dax Shepard e Monica Padman su quanto di frequente facessero la doccia. Quando Shepard ha iniziato a sostenere la tesi secondo cui abusare della saponetta sarebbe dannoso perché rimuoverebbe l’olio naturale prodotto dalla pelle, i due si sono immediatamente schierati dalla sua parte. E, alla domanda di Padman su chi le avesse insegnato a non lavarsi, Kunis ha prontamente risposto raccontando la storia di un’infanzia fatta di rinunce e privazioni: «Da bambina non avevo l’acqua calda, ecco perché non potevo fare molte docce», ha spiegato. «Quest’abitudine mi è rimasta e ora mi limito semplicemente a rinfrescare il viso un paio di volte al giorno». Dello stesso parere anche il marito: «Mi insapono giornalmente solo le ascelle e le parti intime. Per il resto, sciacquo la faccia mattina e sera senza alcun prodotto. Soprattutto dopo la palestra, per togliere il sudore». Questa strana allergia al bagnoschiuma non ha, ovviamente, risparmiato neppure i bambini, Wyatt Isabelle e Dimitri: «È da quando sono nati che non li lavo giornalmente. Non sono mai stata quel tipo di genitore che perseguita i neonati col bagnetto», ha aggiunto Kunis. «Lo faccio solo quando vedo segni evidenti di sporcizia. Altrimenti, non ne trovo proprio il senso». Le parole delle ex star di That ‘70s show hanno fatto il giro del web, scatenando i social. Che si sono dati alla pazza gioia con una serie di meme ironici sui cattivi odori.

Russel Crowe e i problemi sul set

Mila Kunis e Ashton Kutcher sono soltanto gli ultimi vip ad aver fatto coming out sulla loro avversione a docce e detergenti. La lista è molto più lunga e nutrita di quanto si possa pensare. Tra i più reticenti alla toeletta figura Russell Crowe. Il protagonista de Il Gladiatore è stato più volte oggetto di lamentele da parte di colleghe e colleghi che, a causa del suo cattivo odore, hanno avuto serie difficoltà a lavorare con lui. Un disagio condiviso anche dagli amici d’infanzia, alcuni dei quali costretti a interrompere i rapporti per il suo problema con l’igiene. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Matthew McConaughey che, in un’intervista al New York Daily News, ha dichiarato di non usare il deodorante da oltre 20 anni. «Mi piace molto il mio odore naturale e non voglio che venga mescolato con altri. Se proprio infastidisco qualcuno, allora faccio una doccia». Non si tratta di una leggenda metropolitana o di un rumor: a confermarlo l’attrice Kate Hudson che, durante le riprese di Come farsi lasciare in 10 giorni, portava con sé un pezzo di sale d’allume, noto profumo naturale, e lo costringeva a metterlo prima di iniziare a girare.

Gli attivisti DiCaprio e Julia Roberts

Ovviamente, il fenomeno non riguarda solo gli uomini. Secondo il racconto di un ex guardia del corpo, Julia Roberts sarebbe una vera e propria hippy: «Passa giorni interi senza una doccia perché le piace risparmiare l’acqua e, quando decide di farla, usa solo oli naturali», ha dichiarato. «Evita anche lo shampoo. È convinta che l’acqua rovini i capelli e, per questo, preferisce tenerli sporchi». C’è poi chi, come Leonardo DiCaprio, è così ossessionato dalla salvaguardia dell’ambiente da non voler sprecare neppure una goccia per se stesso e il proprio corpo. Secondo il National Enquire, l’attore si laverebbe solo un paio di volte a settimana per contenere gli sprechi e non userebbe profumi per evitare emissioni di gas. Discorso che, invece, non sembrerebbe interessare né Brad Pitt né Zac Efron che, consapevolmente maleodoranti e non per attivismo ambientale, si limiterebbero a pulirsi con qualche salvietta umidificata per neonati. Ultimi ma molto più vicini a Kunis e Kutcher di quanto si pensi Johnny Depp e Vanessa Paradis. Quando erano sposati non utilizzavano il bagno se non per bisogni impellenti. Secondo Fox News, erano perfetti insieme perché in totale sintonia nell’organizzazione (o nella disorganizzazione) della routine quotidiana.