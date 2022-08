Mikhail Gorbaciov è morto: addio all’ultimo presidente dell’Unione Sovietica

Ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, Mikhail Sergeevich Gorbaciov è morto all’età di 91 anni. Protagonista della scena mondiale alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, nel 1991 era stato insignito del Nobel per la Pace.

Mikhail Gorbaciov è morto

A rendere nota la notizia è stata l’agenzia russa Tass citando il comunicato del Central Clinical Hospital di Mosca presso cui l’uomo era ricoverato: «Il decesso è avvenuto questa sera (ndr martedì 30 agosto 2022) dopo una malattia grave e prolungata». Secondo quanto appreso, Gorbaciov era stato ospedalizzato ai primi di luglio in dialisi. L’economista Ruslan Grinberg, direttore scientifico dell’Istituto di economia dell’Accademia delle scienze russa, era andato a trovarlo e aveva riferito che soffriva di diabete e problemi ai reni.

Protagonista della catena di eventi che portarono alla dissoluzione dell’URSS e alla riunificazione della Germania, con la sua politica fu uno degli artefici della fine della Guerra Fredda (celebre il suo incontro con il presidente americano Ronald Reagan a Reykjavík in cui venne siglato un trattato che portò all’eliminazione delle armi nucleari a raggio intermedio in Europa).

Gli anni al potere

Perestrojka (ricostruzione) è stata una delle parole chiave del suo operato, con riferimento al piano di riforme economiche che avevano l’obiettivo di modernizzare il sistema sovietico con elementi dell’economia di mercato e maggiori libertà alle imprese. Pur non avendo ottenuto in patria gli effetti sperati (che nel 1991 subì anche un tentato colpo di stato), a livello internazionale i leader occidentali lo vedevano di buon occhio e lo reputavano una figura positiva.

Per il suo agire, ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui la Medaglia Otto Hahn per la Pace nel 1989 e, due anni dopo, il Nobel per la pace. Tra le altre onorificenze che si è visto riconoscersi si citano l’Ordine della Bandiera Rossa del Lavoro, tre Ordini di Lenin e diverse lauree honoris causa da università di tutto il mondo.