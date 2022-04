Mike Tyson in aereo prende a pugni un tifoso, il video diventa virale

Mike Tyson, ex campione dei pesi massimi, mentre era a bordo di un aereo in partenza per la Florida, ha sferrato una serie di pugni a un fan che lo stava infastidendo. Il passeggero ha riportato ferite al volto e ha sporto denuncia contro lo sportivo, che poi è stato fatto scendere prima del decollo. Ecco cosa è successo.

Mike Tyson perde le staffe a bordo di un aereo

Un nuovo brutto episodio per Mike Tyson. L’ex campione dei pesi massimi, infastidito dai comportamenti di un passeggero seduto in aereo dietro di lui, ha perso la pazienza colpendolo varie volte, provocandogli ferite al volto.

Come riporta il sito Tmz, l’americano Mike Tyson si trovava a bordo di un aereo in partenza da San Francisco e diretto in Florida. Il sito specializzato in notizie sulle celebrità riferisce che l’ex campione del mondo dei pesi massimi avrebbe scattato un selfie con un fan. Quest’ultimo avrebbe poi iniziato a disturbarlo.

In particolare, secondo quanto riferito da fonti vicine all’ex pugile, sembra che il tifoso fosse ubriaco e che pochi minuti dopo l’imbarco avesse cominciato in modo insistente a cercare di intrattenere una conversazione con lo sportivo. A quel punto, scrive il quotidiano, Tyson, 55 anni, dominatore della categoria tra gli Anni ’80 e ’90, avrebbe prima chiesto al passeggero di calmarsi, invano; per poi perdere lui stesso le staffe e iniziare a prenderlo a pugni. Una foto dell’incidente mostra il passeggero, che poi ha sporto denuncia, con macchie di sangue sulla tempia. L’ex campione è stato fatto scendere prima del decollo dell’aereo.

Intanto un amico del ‘disturbatore’ ha girato un video dell’aggressione che è diventato virale sul web. Nella breve ripresa di circa un minuto si vede il tifoso prima sporgersi oltre il proprio sedile – probabilmente in prima classe – per parlare con lo sportivo. Successivamente questi resta al suo posto, ma parlando ad alta voce proprio dell’ex pugile. In una seconda sequenza lo si vede con del sangue sul volto. In seguito brevemente compare la ripresa dell’aggressione, con Tyson che sferra veloci colpi al ‘disturbatore’.