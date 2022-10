Mike Tyson addormentato in diretta tv: «Avevo preso antidolorifici»

Alcuni anni fa Mike Tyson si è addormentato in diretta tv, durante la trasmissione di Piers Morgan e Susanna Reid, Good Morning Britain. E oggi emerge la verità su quell’evento, che vide la grande gloria della boxe americana in difficoltà davanti alle telecamere, prima biascicare parole incomprensibile e poi crollare su se stesso.

Alcuni fa Mike Tyson si è addormentato in diretta tv, durante la trasmissione di Piers Morgan e Susanna Reid, Good Morning Britain. Il gigante della boxe era ospite del programma, ma già dai primi attimi del collegamento con lo studio aveva mostrato segni di cedimento.

Il campione, dopo aver provato in tutti i modi a restare sveglio, è crollato su se stesso, biascicando poche parole incomprensibili. L’evento aveva creato scompiglio in tv e tra i fan, che avevano pensato a un improvviso malore. Solo a distanza di anni è emersa la verità su quanto accaduto, grazie proprio al diretto interessato.

“After I received these painkillers, I was incapable of articulating anything.” Mike Tyson explains why he fell asleep during his last interview with Piers Morgan, reassuring him: “It was my fault, everybody!”@miketyson | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/SIfolB126p — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 18, 2022



Tornato davanti a Piers Morgan per la trasmissione Talk TV, Tyson ha spiegato. «Ehi ascolta. Mi ero fatto male, mi stavo allenando ed è successo qualcosa. Mia moglie mi ha dato degli antidolorifici e dopo averli presi non ero in grado di articolare un parola, è stato un pasticcio ma era colpa mia», ha detto lo sportivo. In vena di rivelazioni, Tyson è tornato su un’altra situazione controversa, ovvero l’aggressione andata in scena in aereo durante il volo da San Francisco alla Florida.

L’ex pugile che è stato poi “tradito” da un video messo in rete ha raccontato. «Venivo da un posto in cui 60mila persone fumavano cannabis. Quando ero sull’aereo, avevo fame ed ero stanco. C’era questo ragazzo che continuava a provocarmi, poi sono tornato in me e l’ho preso a calci in culo. Sto scherzando, vorrei averlo fatto. La mia guardia del corpo è saltata sopra di lui».