Mike Bongiorno, la sua vita raccontata in una fiction Rai: l’annuncio del figlio Nicolò

Nicolò Bongiorno, figlio del mitico conduttore Mike Bongiorno, ha annunciato l’arrivo di una fiction Rai sulla vita di suo padre, una delle icone della televisione italiana. Lo storico presentatore è stato il simbolo dei giochi a premi televisivi e alcune delle sue trasmissioni hanno rappresentato un capitolo fondamentale della nascita della tv nostro paese.

La fiction Rai sulla vita di Mike Bongiorno

La fiction sulla vita di Mike potrebbe arrivare molto presto sui canali Rai. Il figlio lo ha annunciato direttamente negli studi di Uno Mattina rivelando che il progetto televisivo racconterà la carriera dello storico conduttore soprannominato partendo proprio dai suoi più grandi successi televisivi. Queste le sue parole: «Sto seguendo tante cose legate alla memoria di papà. In Rai faremo una fiction sulla sua vita, molto presto, e quindi ci sarà un grande film sulla sua vita».

Il progetto era già stato annunciato 10 anni fa

Il progetto televisivo che riguarda la vita del conduttore era stato annunciato diversi anni fa e ora, a 14 anni dalla sua morte, avvenuta l’8 settembre del 2009, sembra possa realizzarsi. In un’intervista, Nicolò Bongiorno aveva dichiarato: «La carriera di mio padre va di pari passo con la crescita del costume italiano. Le prime dirette sportive radiofoniche raccontate da mio padre, la gente che fa ritardare l’inizio del film al cinema per seguire Lascia o raddoppia».

Raccontare la vita di Mike significa infatti ripercorrere la storia della televisione italiana del costume della società negli anni’50. Programmi come Rischiatutto e il più recente Ruota della Fortuna possono essere considerati i fondatori di un genere televisivo creato per le famiglie. Ma l’uomo ha legato il suo nome anche al Festival di Sanremo, conducendolo per ben 11 edizioni. Dal 1963 al 1967 è salito sul palco dell’Ariston per cinque edizioni consecutive, mentre la sua ultima volta è stata nel 1997 con Valeria Marini e Piero Chiambretti.