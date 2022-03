Mike Bites, le caramelle gommose di Tyson a forma di orecchio di Holyfield

Il 28 giugno 1997, alla MGM Grand Arena di Las Vegas, Mike Tyson con un morso staccò un pezzo di orecchio all’avversario Evander Holyfield, nel corso dell’incontro di pugilato valevole per l’assegnazione del titolo dei pesi massimi WBA. Un match rimasto nella storia della boxe. A quasi 25 anni di distanza, l’ex campione dei pesi massimi di pugilato lancia delle caramelle alla cannabis, a forma di orecchio ma con un pezzetto mancante, dal nome “Mike Bites”. Una mossa di marketing che non può lasciare indifferenti.

These ears actually taste good! — Mike Tyson (@MikeTyson) March 15, 2022

Iron Mike ha da qualche tempo un brand di prodotti alla cannabis, Tyson 2.0 (il sito spiega che nel corso della carriera fumava spesso cannabis per rilassare il corpo e concentrare la mente): le caramelle gommose Mike Bites sono le ultime arrivate e, secondo l’ex pugile «sono davvero buone». Sono in vendita in Massachusetts, California e Nevada.

Mike Bites, l’idea è venuta a Tyson nel corso di un podcast

L’idea è venuta all’ex campione dei pesi massimi nel corso del podcast Hotboxin’ with Mike Tyson, nel corso di una puntata in cui era ospite proprio Evander Holyfield: «Mike mi ha morso, ma anche io ho morso qualcuno. Semplicemente non l’ho fatto in tv. Ho morso un avversario. Quando hai una commozione cerebrale, capita di mordere». Dopo aver detto di aver perdonato Tyson, Holyfield ha ricevuto scherzosamente in dono da lui una caramella gommosa a forma di orecchio.

Tyson-Holyfield, l’incontro rimasto nella storia della boxe

Il match nel corso del quale Tyson staccò un pezzo di orecchio a Holyfield, era la rivincita della sfida disputata a Paradise (Nevada) il 9 novembre del 1996, al cui termine Iron Mike aveva ceduto lo scettro dei pesi massimi WBA al rivale. Il 28 giugno 1997, nel corso del secondo round, ci fu un contatto ravvicinato tra i due e, nello scontro, Tyson riportò un taglio sopra la palpebra dell’occhio destro. Cominciò la ripresa successiva senza paradenti: poco dopo abbracciò l’avversario e gli morse l’orecchio destro, riuscendo a lacerarne un pezzo che sputò sul ring. Il match fu ripreso, ma poi definitivamente sospeso quando Tyson provò a fare lo stesso all’orecchio sinistro. L’arbitro decretò la fine del combattimento e per Tyson arrivarono multa e squalifica.