Mikaela Shiffrin: età, carriera e vita privata della sciatrice che ha vinto lo slalom gigante

La sciatrice alpina Mikaela Shiffrin, vincitrice dello slalom gigante di Plan de Corones, è considerata la donna dei record dello sci mondiale. Con quest’ultima vittoria, ha superato il record ottenuto da Lindsey Vonn, diventando così l’atleta più vittoriosa nella storia della Coppa del Mondo femminile con 83 successi.

Chi è Mikaela Shiffrin

Mikaela è nata a Vail il 13 marzo del 1995 e sin da piccolissima ha dimostrato una passione infinita per lo sci, in parte trasmessagli dal fratello Taylor, a sua volta sciatore alpino. Con l’ultima vittoria allo slalom gigante, la donna si proclama regina dello sci femminile divenendo l’atleta più vincente di sempre in questo sport e aggiungendo un nuovo record al suo palmares: due ori olimpici, sei titoli mondiali e quattro grandi coppe del mondo. La sciatrice statunitense ha dominato lo slalom gigante, precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami e l’azzurra Federica Brignone, che si è aggiudicata il 53° podio della sua carriera.

Mikaela Shiffrin: curiosità e vita privata

Lontana dalle piste da sci, Mikaela si diletta in molti altri sport, soprattutto nel calcio dove gioca a livello dilettantistico – segue il soccer USA e non nasconde la sua simpatia per la Juventus. La squadra bianconera non è l’unica cosa che ama dell’Italia. La sciatrice confessa di avere una passione per il cibo italiano, in particolare per la pasta.

Ragazza prodigio, la Shiffrin divenne la più giovane campionessa ai Giochi di Sochi 2014. L’unica fra sciatrici e sciatori a vincere gare di Coppa del Mondo in tutte e sei le discipline: slalom, slalom gigante, discesa libera, superG, combinata e slalom parallelo. Anche in amore, lo sci è una presenza costante: è infatti fidanzata con Alksander Aamodt Kilde, sciatore norvegese, e in passato è stata la compagna dello sciatore francese Mathieu Faivre.