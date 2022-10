Mikaben, il cantante haitiano è morto sul palco a Parigi: aveva 41 anni

Il rapper Mikaben è morto sul palco durante un concerto a Parigi. Secondo le prime informazioni, Mikaben sarebbe deceduto per arresto cardiaco. I fan presenti al concerto “reunion” hanno ripreso inconsapevolmente quella che a breve sarebbe diventata una scena drammatica. Le forti immagini mostrano il cantante impegnato in un duetto. Poi l’haitiano, probabilmente avvertendo il malore, si volta, vuole uscire di scena, ma crolla a terra prima di riuscire ad allontanarsi.

Mikaben morto a Parigi

Il cantante haitiano Mikaben è morto a Parigi sul palco, durante un suo concerto. Il musicista, al secolo Michael Benjamin, stava lasciando la scena, quando improvvisamente si è accasciato a terra. L’ipotesi è che abbia subito un infarto. «È morto dopo aver subito un attacco sul palco e nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza», hanno fatto sapere gli organizzatori della Accor Arena nella zona est della capitale francese.

Michaël BENJAMIN est mort suite à un malaise après sa prestation, ce samedi, avec le groupe #CARIMI à l’Accor Arena. Le monde musical haïtien est en deuil. Plusieurs personnalités ont déjà salué le départ de ce grand de la musique haïtienne dont l’ex-PM #ClaudeJoseph.

😭🇭🇹😭🇭🇹😭 pic.twitter.com/75gxGEtNAf — Clin D’oeil (@clindoeilinfo1) October 15, 2022



Presenti al concerto tantissimi fan, che stavano riprendendo, come ormai di consueto, lo spettacolo. In breve le immagini sono diventate drammatiche, e hanno fatto il giro del web. Esse ritraggono Mikaben che durante l’esibizione improvvisamente si gira per tornare dietro le quinte, ma non fa in tempo e collassa a terra. I soccorsi sono tempestivamente intervenuti, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Chi era Mikaben?