Mika: fidanzato, origini, mamma, figlia e patrimonio del cantante

Mika è il nuovo conduttore, insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, dell’Eurovision Song Contest 2022. Scopriamo allora qualche dettaglio sulla vita privata del famoso cantante di Grace Kelly.

Mika: origini

Mika, all’anagrafe Michael Holbrook Penniman Jr., è nato il 18 agosto del 1983 a Beirut, in Libano. Con il padre statunitense, la madre libanese e i suoi quattro fratelli, nel 1984 si è trasferito a Parigi, a causa della guerra nel suo Paese. Successivamente, a soli 9 anni Mika si è spostato a Londra, dove ha frequentato il Lycéè Français Charles de Gaulle, la Westmister School e il Royal College of Music.

Ha cominciato a scrivere canzoni in tenera età, per fuggire agli atti di bullismo che subiva dai compagni di scuola a causa di una sua forma di dislessia. Si è fatto conoscere grazie alla sua pagina personale di MySpace, in cui ha pubblicato brani che spaziavano dall’opera lirica al pop. Grazie alla piattaforma, Mika è stato notato da un produttore discografico, che nel 2006 gli ha offerto un contratto discografico.

Così è nato il primo grande successo di Grace Kelly, che ha scalato le classifiche mondiali e ha reso Mika famoso a livello globale. La sua sempre crescente notorietà lo ha poi portato a pubblicare ben 5 album, diventando così noto e amato anche in Italia. Proprio nel nostro Paese il cantante è anche stato giudice di X-Factor per diverse edizioni del programma.

Il compagno del cantante

Da quasi 15 anni Mika è sentimentalmente legato al regista inglese, di origini greche, Andreas Dermanis. Gelosissimi entrambi della propria vita privata, sappiamo ben poco della loro relazione. Si sono conosciuti durante un programma televisivo e attualmente vivono a Londra in un appartamento, insieme ai due cani del cantante.

Il 19 settembre 2020 Mika e il compagno Andreas, hanno organizzato un concerto virtuale su You Tube, intitolato I Love Beirut il ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa e Save The Children in Libano.