Clamorosa indiscrezione rivelata in diretta su Radio Deejay. Secondo Gabriele Corsi del Trio Medusa, infatti, il cantante Mika sarà il prossimo conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022. «Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision…ecco l’abbiamo detto» ha annunciato Corsi durante la trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno.

Mika conduttore dell’Eurovision: i possibili nomi con lui sul palco

Nelle scorse settimane si era parlato molto della possibilità che a condurre il Festival europeo potesse essere Alessandro Cattelan – che ha ribadito la disponibilità a farlo anche in tandem con un altro volto televisivo – o Milly Carlucci. Ma sembra che Mika, al momento, sia l’unico certo del posto. Il direttore di RaiUno Stefano Coletta ha dichiarato che la Rai punterà molto su questa trasmissione, ed è quindi verosimile pensare a una conduzione “a più teste”.

Eurovision Song Contest: torna in Italia dopo 31 anni

Si tratta della prima edizione del festival europeo che raduna i vincitori dei concorsi canori nazionali che si svolgerà nel nostro Paese dal 1991. L’anno prima, infatti, Toto Cutugno si era aggiudicato la vittoria a Zagabria con la canzone Insieme:1992. Regola vuole che il Paese vincitore sia ospite dell’edizione successiva. Per l’Italia, quella dei Maneskin si tratta della terza affermazione. La prima fu quella di Gigliola Cinquetti, nel 1964 a Copenhagen con la canzone Non ho l’età (per amarti). Il Paese con più affermazioni è l’Irlanda (sette), seguito da Svezia (sei) e da Paesi Bassi, Regno Unito, Lussemburgo e Francia con cinque.

Eurovision Song Contest: chi è Mika

A condurre la rassegna canora sarà dunque Mika, all’anagrafe Michael Holbroook Penniman Jr. È di nazionalità libanese ma è naturalizzato britannico. Nato a Beirut il 18 agosto del 1983, si è fatto notare per la prima volta dal grande pubblico con la canzone grace Kelly. Tra le altre hit del cantante figurano Love Today, Relax, Take It Easy, We Are Golden. È stato giudice in cinque edizioni (compresa quella attuale) di X Factor. È tato nel cast di The Voice per la tv francese Tf1 dal 2014 al 2017.