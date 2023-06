Miguel Herran, Rio de La Casa di Carta, diventa papà: l’annuncio sui social

Miguel Herran, il Rio de La Casa di Carta, diventerà papà. A dare l’annuncio è stato l’attore stesso con l’attuale fidanzata, Celia Pedraza, attraverso i social. La coppia, che è stata fotografata per la prima volta lo scorso marzo al Gran Premio di Formula 1 del Portogallo, ha voluto condividere la gioia con i propri fan.

Miguel Herran diventa papà

«La cosa che più desideravo al mondo», ha dichiarato l’attore che fa parte anche del cast di Elite e che, proprio mentre girava La Casa di carta, ha conosciuto la sua attuale compagna – sorella della sua collega Maria Pedraza. Nelle scorse ore, la coppia ha voluto annunciare ai propri follower che a breve avranno il loro primo bambino, e lo hanno fatto pubblicando degli scatti che li ritraggono insieme con anche l’immagine di un’ecografia.

«Beh… C’è poco altro che posso dire. Le immagini parlano da sole. Questa è la mia famiglia. Ed è ciò che voglio di più in questo mondo. Celia mi ha fatto il dono più grande della mia vita, siamo genitori», ha scritto l’attore nel post. «Non sappiamo ancora nulla, solo che al momento tutto è perfetto, ci sembra di vivere in un sogno. Una felicità davvero difficile da gestire», ha aggiunto.

La compagna è la sorella della collega Maria Pedraza

Celia Pedraza, come detto, è la sorella di Maria Pedraza, attrice e ballerina che ha recitato nel ruolo di Alison Parker, figlia dell’ambasciatore britannico in Spagna e uno degli ostaggi all’interno della Zecca Reale durante la prima stagione di Casa de Papel. Proprio grazie a lei i due si sono conosciuti. Maria Pedraza e Miguel Herran hanno recitato insieme anche in Elite, un’altra serie spagnola nella quale hanno interpretato Marina e Christian.