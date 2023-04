Migranti, il governo dice sì allo stato d’emergenza: durerà 6 mesi

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, l’ex governatore siciliano Nello Musumeci, lo aveva già anticipato nelle scorse ore: la sua proposta di deliberare lo stato d’emergenza nazionale per la questione migranti è stata accettata. E così nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza su tutto il territorio italiano, per rispondere a quello che viene considerato un’eccezionale incremento dei flussi migratori attraverso le rotte del Mar Mediterraneo. Avrà una durata di 6 mesi e un sostegno economico di 5 milioni di euro, almeno nella fase iniziale.

Musumeci: «Aumento del 300 per cento»

Durante il Consiglio dei ministri si è parlato anche delle multe agli attivisti dell’ambiente che imbrattano le opere d’arte, ma è stato il tema dei migranti il fulcro della discussione. Nello Musumeci ha spiegato poi il motivo che ha spinto il governo a dire sì allo stato d’emergenza: «Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300 per cento. Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell’Unione europea. Abbiamo la necessità di aiutare le regioni perché si rischia di mandare il sistema al collasso».

A Lampedusa 1.600 migranti nell’hotspot

Intanto continuano gli sbarchi. Il mare mosso delle ultime ore ha rallentato il processo ma nei giorni precedenti sono arrivati circa 3 mila migranti. 1.600 sono attualmente nell’hotspot di Lampedusa, ma 400 dovrebbero essere trasferiti già in serata. Nell’area ionica la Guardia Costiera ha messo in salvo oltre mille migranti su due barconi, con operazioni complesse dovute alle condizioni del mare. Complessivamente, quindi, sono stati 3 mila gli sbarchi in Italia. Ma si sono registrate anche 38 vittime, con due naufragi: uno al largo della Tunisia e l’altro vicino Malta. 18, invece, i dispersi.