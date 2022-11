Sui migranti Musumeci non pervenuto, Santanché al Wtm di Londra e le altre pillole del 7 novembre

Migranti, si ricomincia: ci sono come protagonisti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vicepremier leghista Matteo Salvini. Ma il ministro del Mare Sebastiano Musumeci detto Nello dov’è? Chi l’ha visto? Di cosa si occupa? Al Corriere della Sera intanto ripete: «Battono bandiera tedesca, si rivolgano a Berlino».

Santanché, ministra del turismo va a Londra. Vedrà Briatore?

Ci sarà l’Enit al Wtm di Londra dal 7 al 9 novembre: l’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Agenzia Nazionale del Turismo si promuoverà con uno stand in partnership con le Regioni italiane. Per l’occasione, verranno presentati i dati del turismo per gli inglesi in Italia. Ci sarà anche Daniela Santanché, nei panni della ministra, che pontifica: «Esprimo grande soddisfazione per l’ampia partecipazione di Regioni, enti e operatori italiani al Wtm di Londra, tra le più importanti rassegne internazionali sul turismo, che ci consentono di posizionare l’Italia al centro del mondo e di far apprezzare la varietà e l’unicità dei nostri prodotti. La forte presenza dell’Italia a un’iniziativa internazionale di grande rilievo rientra nella strategia del governo e del mio mandato di promuovere il made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. È inoltre un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci a un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del Ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana». Magari a Londra incontrerà anche il suo vecchio amico Flavio Briatore.

De Bellis modera il 5G

Apparire e moderare: sono queste le due passioni del direttore del telegiornale di Sky Giovanni De Bellis. Alla fine del mese, il 30 novembre, De Bellis sarà il moderatore del mega convegno romano che verrà allestito nella Galleria del Cardinale Colonna, con il tema 5G Italy 2022.

Una mostra benedetta da Valditara. O un rave party?

Grande evento nello spazio WeGil di Roma, a Trastevere, a due passi dal cinema di Nanni Moretti. Tutto con la benedizione del neo ministo dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Certo che la musica era a tutto volume, e qualcuno ammette: «Eravamo al limite del rave party». Al centro della mostra, il tema del futuro, per la “quarta edizione della Biennale dei Licei Artistici, promossa e finanziata dal ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata dall’Associazione Amici della Biennale (ABiLiArt), con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt)”. Con solenne annuncio di una cerimonia di premiazione del Concorso legato alla Biennale, alla quale parteciperà il ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara. Se nel Palazzo dell’Istruzione il silenzio era obbligatorio, all’inaugurazione della mostra alle ore 12 dello stesso giorno, presso lo spazio WeGil, l’hub culturale della Regione Lazio gestito da LazioCrea, a dominare è stata la musica. Il concorso ha coinvolto 174 licei artistici italiani, di cui 141 selezionati e 139 partecipanti alla mostra. Le opere in esposizione sono 207, di cui 186 italiane e 21 estere, queste ultime provenienti da scuole d’arte europee e internazionali di Francia (Parigi e Lione), Germania (Berlino), Corea del Sud (Seul), Cina (Pechino), Israele (Haifa), Marocco (Casablanca), Russia (Mosca), Estonia (Tartu), Gran Ducato del Lussemburgo (Lussemburgo). L’esposizione sarà visibile fino al 19 novembre, con ingresso libero.

Droni, che passione. E che business

I droni piacciono. Il mercato italiano dell’Advanced Air Mobility (Aam) raggiungerà gli 1,8 miliardi di euro nel 2030, quintuplicando il suo valore rispetto agli attuali 363 milioni, grazie al notevole aumento dell’impiego di droni e di nuovi velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali. Tra otto anni, è prevista infatti una netta crescita del mercato dell’acquisizione di immagini e dati (dai 201 milioni di euro di quest’anno ai 690 milioni del 2030), del trasporto passeggeri (da 8 a 663 milioni), della difesa (da 111 a 319 milioni), della movimentazione di merci (da 41 a 158 milioni) e del lavoro aereo (da 3 a 9 milioni). Sono alcuni dei dati che emergono dal primo report annuale Advanced Air Mobility – Italian Market Study & Recommendations for the National Ecosystem, realizzato da Strategy&, la business unit di consulenza strategica di PwC Italia, in esclusiva per Roma Drone Conference 2022, l’evento di riferimento dei professionisti del settore degli Unmanned Aerial Systems (Uas). Questo evento, giunto all’ottava edizione, si svolgerà domani martedì 8 novembre presso l’Università Europea di Roma.