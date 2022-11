Migranti, la Ocean Viking fa rotta verso la Francia: «Sbarcheranno tutti»

La Ocean Viking approderà al porto di Marsiglia e i migranti potranno sbarcare in Francia. Sembra risolto il caso della nave di Sos Mediterranée, che per tre giorni è stata ferma al largo di Catania, ma in acque internazionali. Adesso l’imbarcazione viaggia in direzione del porto francese e per farlo dovrà circumnavigare la Sicilia, dirigendosi verso il Mar Mediterraneo occidentale. Lo sbarco potrebbe avvenire già nella giornata di giovedì. Si tratterà della prima volta di uno sbarco in un porto francese dall’inizio della crisi. Dopo giorni di braccio di ferro, la linea dura di Roma, che si è opposta all’apertura del porto siciliano, ha portato a una soluzione differente.

La Francia risponde presente: «Non ci sono restrizioni»

Dopo l’ennesimo appello arrivato in mattinata su una situazione ormai drammatica a bordo della nave, il governo francese ha deciso di intervenire e aprire il porto di Marsiglia alla Ocean Viking. «Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura», hanno dichiarato fonti del ministero dell’Interno francese. «Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo, ci stiamo preparando. Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo». Se davvero dovesse accadere, lo sbarco di giovedì sarebbe un segnale forte della Francia all’Unione Europea.

L’appello della Ocean Viking: «Situazione disperata»

Il portavoce della Ocean Viking, Francesco Creazzo, prima della scelta francese aveva lanciato un nuovo appello. «La situazione a bordo della Ocean Viking è disperata. Ci sono 234 persone, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati, il più piccolo ha tre anni. Le donne sono 15. La nave è in attesa in mare da 20 giorni, abbiamo fatto più di 30 richieste alle autorità per un porto sicuro. Diciassette persone hanno bisogno di diagnosi a terra, 3 di essere ospedalizzate, una ha la polmonite e non risponde agli antibiotici. Di tutto questo le autorità sono state infornate passo passo».