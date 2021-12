Male nostrum

Nessun record di sbarchi in Europa e, soprattutto, non c’è alcuna emergenza che renda complicata l’accoglienza. Con l’Italia che figura molto in basso nella graduatoria dell’accoglienza dei rifugiati, smentendo ulteriormente la propaganda sull’invasione. Con buona pace di Matteo Salvini.

I numeri dell’esodo verso l’Europa

Ma sui diritti umani pesa un macigno: le 1.600 persone morte nel tentativo di raggiungere l’Europa. È questa la fotografia sull’arrivo dei migranti nei Paesi dell’Unione europea e più nello specifico in Italia. Nel 2021, infatti, sono arrivate 113.885 persone nel Vecchio Continente, di cui 108.105 via mare. Rispetto alle 95 mila del 2020 c’è stato un incremento, ma molto contenuto considerando che lo scorso anno è stato quello delle prime ondate di Covid-19, per cui gli spostamenti erano molto difficili. E infatti, dal 2014 a oggi, il 2021 è al secondo posto tra gli anni con minore numero di arrivi. Al contrario, però, c’è un trend di crescita costante: quelle delle vittime di questi viaggi disperati. A oggi sono 1.589 le persone che non ce l’hanno fatta. Lo scorso anno erano state 1.401, nel 2019 1.334. In un triennio, insomma, 4 mila migranti hanno perso la vita fuggendo.

Ecco perché in Italia non si può continuare a parlare di emergenza migranti

In Italia, leggendo i dati aggiornati del Viminale, c’è stato un effettivo aumento degli arrivi. Sono 63 mila i migranti che hanno trovato approdo nella Penisola, contro i 40 mila giunti in Spagna, gli 8.300 della Grecia e i 2 mila di Cipro (dati Unhcr). Mentre a Malta le persone sbarcate sono poco più di 600. La maggioranza è di nazionalità tunisina, il 24 per cento. Poi ci sono egiziani, il 13 per cento, e poi bangladesi (12 per cento). Si dirà: allora è davvero in atto l’invasione? Nient’affatto. Prima di tutto bisogna rapportare il dato alla popolazione italiana, composta da circa 60 milioni di abitanti. La gestione di poche decine di migliaia di persone non sarebbe così difficile. «Si continua a percepire l’arrivo dei migranti come un’emergenza improvvisa e non prevedibile, nonostante siano ormai 20 anni che ci troviamo a gestire l’arrivo di richiedenti asilo e rifugiati», spiega a Tag43 Donatella Parisi, responsabile comunicazione del Centro Astalli, sede italiana del Jesuit Refugee Service. Negli ultimi anni, spiega, «l’Italia accoglie un numero di richiedenti asilo inferiore al 50 per cento della media dell’Ue».

I dati del rapporto Migrantes: tra i Paesi che accolgono di più c’è la Germania

E guardando oltre i confini nazionali, emerge con chiarezza che l’Italia vive una situazione di sostenibilità. Il rapporto Migrantes rivela che «a metà 2021 la Turchia rimane il principale Paese per rifugiati ospitati (3,7 milioni circa). Seguono la Colombia (1,7 milioni), l’Uganda (1,5), il Pakistan (1,4), la Germania (1,2), il Sudan (1,1), il Bangladesh e il Libano (0,9 ciascuno), l’Iran e l’Etiopia (0,8 ciascuno)». Oltre alla Turchia, l’unico Paese europeo è quindi la Germania. L’Italia, stando ai dati del 2020 diffusi dall’Unhcr, si attesta poco sopra le 128 mila persone, meno di un terzo rispetto alle 400 mila della Francia. Ma addirittura l’Austria, con una popolazione di gran lunga inferiore (9 milioni), conta 140 mila rifugiati. Solo la Spagna, con 103 mila rifugiati, è dietro all’Italia in termini di accoglienza. Anche la proporzione percentuale, sulla media di mille abitanti, è significativa: l’Austria è sopra il 16 per cento, la Germania si attesta intorno al 14 per cento, la Francia va oltre il 6. L’Italia si ferma intorno al 2.

Le migrazioni forzate sono un fenomeno epocale che riguarda l’Ue solo marginalmente

Non solo. C’è un altro pregiudizio, confutato dai numeri: quello secondo cui l’Europa è “invasa”. «L’Unhcr stima che alla metà del 2021 la popolazione in situazione di sradicamento forzato nel mondo abbia superato gli 84 milioni di persone», riferisce il rapporto Migrantes. C’è quindi un incremento di 1 un milione e 600 mila persone rispetto al 2020, quando si era registrato il record di 82,4 milioni. «A fine giugno 2021, secondo l’agenzia dell’Onu si tratta di 26,6 milioni di rifugiati, di cui 20,8 sotto mandato Unhcr e 5,7 sotto mandato Unrw, cioè dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (la somma dei due addendi è diversa dal totale per via degli arrotondamenti)». E ancora ci sono: «4,4 milioni di richiedenti asilo; 3,9 milioni di venezuelani dispersi all’estero senza status di richiedente o di rifugiato; e una stima ancora incerta di sfollati interni che dai 48 milioni di fine 2020 potrebbe essere arrivata fino a 50,9 milioni». Uno scenario composito. «Da anni ormai quello delle migrazioni forzate è un fenomeno epocale che riguarda l’Ue solo marginalmente», spiega Parisi. In realtà, osserva, «sono i Paesi confinanti le principali aree di crisi del Pianeta, spesso nazioni con economie molto fragili o in via di sviluppo, a farsi carico della quasi totalità dei rifugiati, richiedenti asilo, sfollati e profughi. In un quadro mondiale che registra un aumento dei migranti forzati, i Paesi più ricchi hanno visto una generale diminuzione del numero di persone arrivate per chiedere asilo, negli ultimi anni, e in particolare nel 2020».

I muri della Fortezza Europa

Le richieste d’asilo sono, infatti, 555 mila in tutto il mondo, di cui oltre il 10 per cento, esattamente 72 mila solo negli Stati Uniti. E, ancora una volta il Vecchio Continente in una condizione di totale controllo. «Nonostante ciò», conclude Parisi, «il dibattito pubblico continua a concentrarsi su questa rappresentazione strumentale di un’Italia e un’Europa minacciate da un pericolo incombente e da cui difendersi ad ogni costo. In realtà gli unici a essere in pericolo sono i migranti che rischiano la vita nei loro Paesi di origine, durante il viaggio e anche alle porte d’Europa, sempre più blindate per quell’umanità in cammino che legittimamente chiede protezione e diritti».

